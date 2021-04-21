نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة اليوم الاربعاء 9 رمضان 1442 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض أسواق المزرعة اليوم والتي ينظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا من الخصومات التي تقدمها علي جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات ومعلبات ولحوم كما تضم أسواق المزرعة جميع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية في جميع مدن المملكة العربية السعودية الرياض والخرج ومكه والمدينة وجده حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع وحتي 27 ابريل 2021 ليستفيد الجميع من تلك المنتجات.

عروض أسواق المزرعة اليوم



تشمل عروض أسواق المزرعة جميع ما يحتاجه كل بيت من زيوت النباتية وزيت الزيتون و الأرز البسمتي بأنواعه المتنوعة وجميع أنواع المعلبات التي تجتاحه كل سيده وجميع أنواع المخبوزات والمشروبات وجميع أنواع المساحيق كل ذالك تقدمه متاجر وأسواق المزرعة في عروضها الأسبوعية للمواطنين بمناسبه شهر رمضان.

تشمل عروض أسواق المزرعة جميع أنواع الفواكه والخضروات :

تقدم عروض أسواق المزرعة التفاح بسعر 3.95 ريال سعودي

تقدم عروض أسواق المزرعة العنب الأبيض بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض أسواق المزرعة البصل بسعر 4.95 ريال سعودي

تقدم عروض أسواق المزرعة باميه بسعر 14.95 ريال سعودي

تقدم عروض أسواق المزرعة العديد من المنظفات والمساحيق :

تحتوي عروض أسواق المزرعة علي اريل بسعر 54.95 ريال سعودي

تحتوي عروض أسواق المزرعة علي برسيل بسعر 24.95 ريال سعودي

تحتوي عروض أسواق المزرعة اليوم علي ديتول بسعر 29.95 ريال سعودي

تحتوي عروض أسواق المزرعة علي مسحوق تايد بسعر 29.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض أسواق المزرعة اليوم الأربعاء 2021 الموافق 9 رمضان 1442 والتي تستمر لمده أسبوع في جميع أسواق المزرعة في مختلف المدن مكه والمدينه والرياض وجميع والمناطق الجنوبيه والشرقيه التي يمكن لجميع الأشخاص الاستفادة من تلك التخفيضات علي جميع السلع الرمضانية من فواكه وخضروات ولحوم واسماك ودواجن ومن معلبات وأدوات منزليه بخصومات تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم.

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