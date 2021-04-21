شوف عروض بنده الجديدة في الأسبوع الثاني من رمضان أقوى الخصومات من panda

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عروض بنده تستمر في الانتشار من جديد داخل جميع فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية وعبر الموقع الإلكتروني، للأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر رمضان المبارك، فمع بداية الشهر الكريم يزداد الإقبال على الشراء خاصة على السلع الغذائية من لحوم, أسماك, المعجنات, ومنتجات البقالة لتجهيز وجبات السحور والإفطار وجمع شمل الأسرة على مائدة الإفطار، كما تكثر الصدقات من السلع التموينية المختلفة خلال الشهر الكريم للأسر المتعففة والفقراء. أجدد عروض بنده هذا الأسبوع على اللحوم والدواجن احصل على 2 حبة من دجاج ساديا بدون أحشاء وزن الدجاجة 1.5 كيلو جرام بسعر 26.95 ريال للحبتين بدلاً من 41 ريال، أو اشتري كرتون يحتوي على 8 حبات من نفس الوزن بسعر 99.95 ريال بدلاً من 159.95 ريال.

اشتري حبتان من دجاج ساديا بسعر 24.95 ريال بدلاً من 33 ريال، وزن الحبة 1.1 كيلو جرام، أو احصل على كرتون مكون من 10 قطع بسعر 112.95 ريال بدلاً من 159.95 ريال.

صدور دجاج طرية ساديا وزن الكيس كيلو جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

أنصاف صدور دجاج ساديا وزن الكيس 2.5 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

اشتري كيس خضار ساديا وزن 900 جرام بسعر 9.95 ريال.

اشتري كيس برجر بقري مجمد بالتوابل والبصل أنتاج ساديا وزن كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال. احصل على كيلو ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال.

اشتري كيلو روستو بقري كولومبي أو برازيلي بسعر 38.95 ريال فقط.

كفتة بقري كولومبي أو برازيلي متوفر بسعر 28.95 ريال في جميع الفروع.

نقانق بقري كولومبي أو برازيلي بسعر 29.95 ريال للكيلو. كما توجد مجموعة مميزة من عروض بنده الطازجة مثل مفروم دجاج طازج رضوى وزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال للطبق بدلاً من 12.95 ريال.

اشتري كيلو من جمبري مزرعة طازج 10 /70 سعر الكيلو 24.95 ريال.

كيلو من الجمبري المنظف 31/ 40 فقط بسعر 59.95 ريال. عروض هايبر بنده على سلع البقالة اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً عند شراء زيت نباتي نخلتين 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال سعودي.

مقابل 14.95 ريال فقط يمكنك شراء كرتون من مياه بيرين تحتوي على 40 زجاجة سعة الواحدة 330 مل.

جبنة كريم قابلة للدهن أو بطعم الشيدر المراعي عبوة ترويجية (2 × 500 جرام) بسعر 17.95 ريال. اشتري كيس أرز مزة بسمتي الوليمة وزن 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

كيس حليب مجفف كامل الدسم أنكور وزن 2.25 كيلو سعر الكيس 39.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال.

دجاج دو ( 10 × 1 كيلو) بسعر 89.95 ريال بدلاً من 149.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة في الأسبوع الثاني من رمضان أقوى الخصومات من panda - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الجديدة في الأسبوع الثاني من رمضان أقوى الخصومات من panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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