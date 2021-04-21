نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الرمضانية من كارفور لجميع الفروع في المقال التالي
يعتبر شهر رمضان من أكثر مواسم التجارة في جميع المجالات وأكبر نسبة في الإستهلاك سواء من ناحية المنتجات الغذائية أو السلع الاستهلاكية في الحياة اليومية وغيرهم خاصةً أن بعد شهر رمضان يأتي بعده الأعياد ومناسبات ما بعد الأعياد والتي يتم التجهيز لها خلال شهر رمضان لذلك نجد أن أكثر العروض تظهر في رمضان بسبب الإقبال الشديد على المبيعات وبالفعل يظهر ذلك عبر هايبر كارفور الشهير الذي قام بأكثر من مجموعة عروض قبل قدوم شهر رمضان وحالياً قام كارفور بطرح مجموعة من العروض منذ اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل وتمتد حتى 25 أبريل ولا تقتصر على فرع واحد فقط بل على كافة الفروع في مختلف المحافظات ويتسائل بعض العملاء الذين يهتمون بعروض كارفور هل هذه العروض على فئة واحده من المنتجات ولكن المفاجأة الكبري هي أن العروض التي قامت إدارة كارفور في تلك الأثناء شاملة لكافة المنتجات وأهمها المنتجات الغذائية بإعتبارها أكثر طلباً وإستهلاكاً وكذلك المنتجات الأخرى والأجهزة الكهربائية والمنظفات وغيرهم، نقدم لكم اليوم مجموعة من العروض على المنتجات الغذائية من خلال السطور التالية.
عروض كارفور الرمضانية
عروض المنتجات الغذائية:
- يصل كيلو البصل داخل عروض كارفور الجديدة بسعر 3 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات.
- يصل سعر بوكس السوبر اكسترا الذي يحتوي على العديد من اللوازم التي تعتبر أساسية في المطبخ بسعر 49 جنيه داخل العرض.
- عبوة مكسرات هدايا رمضان والتي تحتوي على أجود أنواع المكسرات بسعر 399 جنيه داخل العرض.
- يصل مكسرات كيلو البندق الجاهز بسعر 169 جنيه بدلاً من 199 جنيه داخل العرض.
عروض أصناف الجبن
- يصل كيلو الجبن الشيدر الاحمر بسعر 119 جنيه داخل العرض بدلاً من 159 جنيه.
- تصل عبوة الجبن شيدر نيوزيلندي واحد كيلو جرام بسعر 98 جنيه داخل العرض بدلاً من 119 جنيه.
- يصل كيلو الجبن الرومي سعر 84 جنيه بدلاً من 89 جنيه داخل العرض.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي العروض الرمضانية من كارفور لجميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.