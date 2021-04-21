شوف أقوي العروض الرمضانية من كارفور لجميع الفروع

يعتبر شهر رمضان من أكثر مواسم التجارة في جميع المجالات وأكبر نسبة في الإستهلاك سواء من ناحية المنتجات الغذائية أو السلع الاستهلاكية في الحياة اليومية وغيرهم خاصةً أن بعد شهر رمضان يأتي بعده الأعياد ومناسبات ما بعد الأعياد والتي يتم التجهيز لها خلال شهر رمضان لذلك نجد أن أكثر العروض تظهر في رمضان بسبب الإقبال الشديد على المبيعات وبالفعل يظهر ذلك عبر هايبر كارفور الشهير الذي قام بأكثر من مجموعة عروض قبل قدوم شهر رمضان وحالياً قام كارفور بطرح مجموعة من العروض منذ اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل وتمتد حتى 25 أبريل ولا تقتصر على فرع واحد فقط بل على كافة الفروع في مختلف المحافظات ويتسائل بعض العملاء الذين يهتمون بعروض كارفور هل هذه العروض على فئة واحده من المنتجات ولكن المفاجأة الكبري هي أن العروض التي قامت إدارة كارفور في تلك الأثناء شاملة لكافة المنتجات وأهمها المنتجات الغذائية بإعتبارها أكثر طلباً وإستهلاكاً وكذلك المنتجات الأخرى والأجهزة الكهربائية والمنظفات وغيرهم، نقدم لكم اليوم مجموعة من العروض على المنتجات الغذائية من خلال السطور التالية.

عروض كارفور الرمضانية

عروض المنتجات الغذائية:

يصل كيلو البصل داخل عروض كارفور الجديدة بسعر 3 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات.

يصل سعر بوكس السوبر اكسترا الذي يحتوي على العديد من اللوازم التي تعتبر أساسية في المطبخ بسعر 49 جنيه داخل العرض.

عبوة مكسرات هدايا رمضان والتي تحتوي على أجود أنواع المكسرات بسعر 399 جنيه داخل العرض.

يصل مكسرات كيلو البندق الجاهز بسعر 169 جنيه بدلاً من 199 جنيه داخل العرض.

عروض أصناف الجبن