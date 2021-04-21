انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر وأول أيام العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسعى المسلمين للاهتمام بالأعياد الدينية، وخاصة عيد الفطر المبارك، والذي تتم فيه كافة التجهيزات، والاستعداد احتفالاً بالعيد، وقد تأتي بعض التقالد المُتعارف عليها في عيد الفطر في مصر، مثل عمل البسكويت، والكحك بسكر، وبعض التسالي، واستعدادات أخرى في جميع مُحافظات مصر، ويأتي المعهد القومي للبحوث الفلكية بحسب “الحسابات الفلكية” بموعد عيد الفطر المبارك، والذي سيكون في أول شهر شوال 1442هجرياً، الموافق يوم الخميس 13 مايو 2021/5/13 ميلادياً .

موعد إجازة عيد الفطر في مصر

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية دكتور جاد القاضي أنّ هلال شهر شوال سوف يظهر مُباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هــ الموافق 11 من مايو 2021 م، مُشيراً أنه لن يظهر عند غروب الشمس في يوم “الرؤية” في جميع الدول العربية الإسلامية عدا:

دكار في سنغال . مراكش وفارس في المغرب العربي . نواكشوط في موريتانيا.

موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر

وأوضح القاضي أن يوم 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، حسب ما ورد في “حسابات المعهد”، وتكون اجازات عيد الفطر المبارك :