انت الان تتابع تفاصيل خبر مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر والدول العربية 9 رمضان 1442 هــ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم الأربعاء 21 أبريل، التاسع من رمضان 1442هـ، يبحث المواطنين في الدول العربية الإسلامية عن مواقيت الصلاة ” الفجر ” و” الظهر ” و” العصر ” و” المغرب ” و” العشاء ” والآن بإمكانك التعرف على مواقيت الصلوات اليوم عبر ” مصر فايف ” . مواقيت الصلاة في محافظات مصر 9 من رمضان 1442هــ مواقيت الصلاة في مُحافظة الإسكندرية الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 3:49 صباحاً وقت ” الشروق “ 5:22 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:54 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:29 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:26 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:48 مواقيت الصلاة مُحافظة أسوان الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 3:55 صباحاً ” الشروق “ 5:20 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:48 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:17 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:15 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:31 مساءاً مواقيت الصلاة مُحافظة القاهرة الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 3:49 صباحاً وقت ” الشروق “ 5:22 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:54 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:29 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:26 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:48 مساءاً مواقيت الصلاة محافظة الإسماعيلية الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 3:45 صباحاً وقت ” الشروق “ 5:17 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:50 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:26 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:22 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:44 مساءاً مواقيت الصلاة في الدول العربية 9 من رمضان 1442هــ مواقيت الصلاة في مدينة ” مكة المُكرمة “ الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 4:34 صباحاً صلاة ” الظهر “ 12:20 مساءاً صلاة ” العصر “ 3:43 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:45 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:57 مساءاً مواقيت الصلاة في ” المدينة المنورة “ الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 4:28 صباحاً صلاة ” الظهر “ 12:20 مساءاً صلاة ” العصر “ 3:48 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:49 مساءاً صلاة ” العشاء “ 8:02 مساءاً مواقيت الصلاة في مدينة ” الكويت “ الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 3:45 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:47 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:22 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:18 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:38 مساءاً مواقيت الصلاة في مدينة ” الرياض “ الصلاة توقيتها صلاة ” الفجر “ 4:00 صباحاً صلاة ” الظهر “ 11:52 صباحاً صلاة ” العصر “ 3:21 مساءاً صلاة ” المغرب “ 6:21 مساءاً صلاة ” العشاء “ 7:34 مساءاً

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