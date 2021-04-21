شوف عروض أسواق العقيل رمضان جانا ووفر معانا

عروض أسواق العقيل أشتري مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار، أما عن طريق الذهاب إلى الماركت، أو الطلب أون لاين من خلال التطبيق الخاص بأسواق العقيل، وسوف تصلك المشتريات إلى باب المنزل وبنفس أسعار الفرع، تشمل مجلة العروض هذا الأسبوع كرتون من شراب موسي زجاج 6 حبات ب 28،95 ريال، 12 حبة من كريم كراميل رياض فود ب 16،95 ريال، ورق عنب محشي شتورة ب 13،95 ريال، عجينة كنافة او بقلاوة 500 جم ب 4،95 ريال.

عروض أسواق العقيل رمضان جانا ووفر معانا

شراب الشوكولاتة هير شيز ب 8،95 ريال، علبة قاصدير أورينكس ب 5،50 ريال، شامبو برت بلاس ب 3،95 ريال، مسحوق غسيل تايد دييبو 19 كيلو ب 118 ريال، شوفان كويكر 500 جم ب 7،50 ريال، مفروم غنم ب 9،45 ريال، بطاطس مقلية السنبلة ب 10،95 ريال.

عروض أسواق العقيل

شرائح خبز الجامبو الابيض ب 3،45 ريال، برجر دجاج 20 قطعة الطيبات ب 20،95 ريال، لبنة هنغاري تشيزا لاند وزن ب 19،95 ريل، مربي مشمش هايد لاند ب 10،95 ريال، طرشي مشكل يوناني جولدن بيليت ب 8،95 ريال، شرائح فلفل جلابينو فرشلي وزن 23،95 ريال، جبنة رومي فاكيوم تشيز لاند وزن ب 13،90 ريال، فول لونا حبة كبيرة 400 جم ب 12،90 ريال، جبنة كريم زجاج لونا ب 14،95 ريال، حليب سائل مركز كامل الدسم ب 39،95 ريال.

عروض العقيل الرمضانية

قشطة بوك عادي لتحضير ألذ الحلويات ب 13،95 ريال، قشطة قيمر بوك 3 حبات ب 8،75 ريال، كريمة الخفق بوك لتر ب 19،50 ريال، جبنة كريم زجاج بوك ب 18،95 ريال، جبنة شيدر ضغاط كرافت ب 22،95 ريال، بيري مجمد داري منوع ب 10،95 ريال، بطاطس مقلية كيرلي داري كيلو ب 9،95 ريال، فراولة داري ب 7،50 ريال، حليب مجفف كامل الدسم فرجينتو ب 49،95 ريال.