شوف أقوى عروض رمضان الأسبوعية في هايبر بنده

نقدم لكم أقوى عروض رمضان الأسبوعية في هايبر بنده، هايبر بنده يقدم لكم في المملكة العربية السعودية عروض حصرية ومتنوعة على جميع احتياجاتك الرمضانية للمنزل على جميع المنتجات الطازجة عالية الجودة من اللحوم والأسماك والخضراوات، كما يوفر هايبر بنده أيضاً عروض على مستلزمات المنزل من منتجات الألبان وغيرها من احتياجات المنزل العصري، كما يقدم الهايبر أيضاً عروض هائلة على الأدوات الكهربائية والهواتف الذكية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تسري العروض من يوم الأربعاء 9 رمضان حتى يوم الثلاثاء 15 رمضان 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية، جميع الأسعار شاملة الضريبة.

عروض هايبر بنده على احتياجات المنزل:

احصل على زيت نباتي نخلتين ( 1 + 1 ) ( 1.5 ) لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.90 ريال سعودي.

مياه بيرين ( 40 × 330 مل ) بسعر 21.75 ريال سعودي قبل الخصم للكرتون، سعر الكرتون بعد الخصم 14.95 ريال سعودي.

اشتري سكر ناعم الأسرة الآن من بنده ( 10 كيلو ) سعر الكيس قبل الخصم 38.95 ريال سعودي، السعر بعد التخفيض 19.95 ريال سعودي.

جبنة كريم قابلة للدهن / بطعم الشيدر المراعي ( 2 × 500 جرام ) بسعر 17.95 ريال سعودي.

أكياس شاي أسود ليبتون ( 300 كيس ) بسعر 29.95 ريال سعودي للحبة، بدلاً من سعر 50.25 ريال سعودي.

عرض بنده على أرز مزة بسمتي الوليمة ( 5 كيلو ) سعر الكيس 29.95 ريال سعودي بعد الخصم، سعر الكيس قبل التخفيض 42.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور ( 2.25 كيلو ) سعر الكيس 39.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 72.95 ريال سعودي.

دجاج دو ( 10 × 1 كيلو ) الحبة بسعر 89.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 149.95 ريال سعودي.

عرض بنده على الخضراوات والتوابل والمكسرات:

قسم الخضراوات:

أقوى عروض رمضان من هايبر بنده يقدم عرض على أجود أنواع التمور التي تصلك يومياً طازجة:

سكري رطب محلي مزارع النخيل العلبة بسعر 9.95 ريال سعودي.

احصل على عرض هايبر بنده على تمر معجون مزارع النخيل بسعر 4.95 للعلبة.

تمر نبوت سيف محلي مزارع النخيل سعر العلبة 5.95 ريال سعودي.

قسم المكسرات والتوابل:

هايبر بنده يقدم عرض على تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات: