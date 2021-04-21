نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم الاسبوعية السعودية حتي 27 أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم الاسبوعية، يقدم متاجر أسواق عبدالله العثيم تجربة تسوق مميزة لعملائه من خلال جميع فروعه بأنحاء المملكة العربية السعودية، أو من خلال الموقع الإلكتروني لأسواق العثيم، ويمتاز بتقديمه للمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة بأفضل جودة وبأنسب سعر، ونظراً لكونه واحداً من المتاجر المشهورة والرائدة بالمملكة فتم افتتاح بعض الفروع الأخري في البلدان العربية المختلفة لتقديم المنتجات المطروحة بنفس الجودة العالية والخدمة المميزة. أجدد عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان 1442 عروض وخصومات أسواق العثيم لهذا الأسبوع 21 أبريل 2021 الموافق 9 رمضان 1442 وحتي 27 أبريل 2021 وخصومات تصل الي أكثر من 60% بمناسبة الشهر المبارك. عروض العثيم الأسبوعية علي المنتجات الغذائية أرز المفخرة مزة بسمتي/كريمي 10 كجم بسعر 46.95 ريال سعودي للكيس.

شبيهة قشطة بوك بسعر 8.95 ريال والعرض 12 حبة لكل عميل وأي حبات فوق عدد العرض يتم محاسبته علي سعره الأصلي قبل العرض.

جبن المراعي كاسات طعم القشطة/شيدر نصف كيلو بسعر 10.50 ريال للحبة.

حليب نيدو بودرة كيس بحجم 2250 جم بسعر 46.95 ريال وهذا العرض 3 كيس لكل عميل فقط.شاي ربيع 200 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي. أخر عروض العثيم السعودية 1442 عروض العثيم السعودية للأسبوع السادس وحتي 15 رمضان 1442، عروض العثيم علي أجهزة الجوال والشاشات كالاتي: جوال سامسونج A01 كور 16 جيجا بسعر 335 ريال سعودي.

جوال سامسونج A42 بسعر 1349 ريال.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 66 ريال.

تابلت لينوفو أم 10 بسعر 699 ريال.

شاشة إرو أل أي دي سمارت بحجم 65 بوصة بسعر 1799 ريال.

شاشة أور أل إي دي 43 بوصة بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال إي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1499 ريال. عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع أجدد خصومات أسواق العثيم الأسبوعية علي المنتجات الغذائية والمكسرات والتمور والمعلبات كالاتي: خلطة زبدة إماراتي بسعر 7.95 ريال سعودي.

جبن الوادي قريش بسعر 15.95 ريال.

جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 29.95 ريال.

مرتديلا حلواني بقر مع زيتون بسعر 29.50 ريال.

مرتديلا سنيورة حبش سادة بسعر 23.95 ريال للكيلو.

سلطة زيتون هالي أخضر شرائح للكيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.

لوز ني بسعر 30.95 ريال للكيلو.

قمر الدين السعيد 400 جم بسعر 7 ريال للربطة.

جوز هند بودرة للكيلو بسعر 13.95 ريال. ولمتابعة باقي عروض العثيم الاسبوعية في الصور الموضحة إدناه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم الاسبوعية السعودية حتي 27 أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.