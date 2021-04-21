نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده الاسبوعية السعودية حتي 27 أبريل 2021 بشهر رمضان في المقال التالي

أجدد عروض بنده الاسبوعية، تعتبر متاجر هايبر بنده من أكثر المتاجر انتشاراً وأفضلهم بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعمل متاجر هايبر بنده علي تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال تقديمها لعروض وخصومات هائلة علي المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة بأعلي جودة وبأفضل عروض الأسعار وذلك بشكل أسبوعي بجميع فروعها. أجدد عروض بنده الاسبوعية في شهر رمضان 1442 زيت نباتي نخلتين بسعر 14.95 ريال سعودي 1.5 لتر.

مياه بيرين للكرتون بسعر 14.95 ريال 40*330 مل.

سكر ناعم الأسرة 10 كيلو بسعر 19.95 ريال للكيس.

جبنة كريم قابلة للدهين/ بطعم الشيدر المراعي 2*500 جم بسعر 17.95 ريال سعودي عبوة ترويجية.

أكياس شاي ليبتون أسود 300 كيس بسعر 29.95 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كجم بسعر 39.95 للكيس.

دجاج دو 10*1 كيلو بسعر 89.98 ريال.

تمر سكري رطب محلي مزارع النخيل للعبوة بسعر 9.95 ريال. عروض هايبر بنده السعودية حتي 27 أبريل 2021 عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية تشمل خصومات علي أسعار الشاشات وأجهزة الجوال بالإضافة الي مجانية التوصيل والتركيب للتلفزيونات الموجودة بالعرض والموضحة بالصور أدناه: تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1649 ريال.

تلفزيون تي سي إل أندرويد بسعر 1899 ريال لحجم 55 بوصة.

تلفزيون سكاي وورث جوجل بسعر 2199 ريال سعودي لحجم 58 بوصة.

تلفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1249 ريال.

تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 799 ريال. عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع زبادي طازج كامل الدسم نادك للكيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

جبنة كريم قابلة للدهن نادك 900 جم بسعر 17.95 ريال.

جبنة موتزاريلا مبشورة بريزيدن بسعر 15.95 ريال للكيس 450 جم.

لبنة تركية بريزيدن 550 جم بسعر 16.95 ريال للحبة.

جبنة شرائح برجر/ساندويتش/موتزاريلا/ امنتال بريزدن 200 جم بسعر 6.95 ريال.

جبنة كريم قابلة للدهن شيدار بوك 910 جم بسعر 16.95 ريال.

كريمة خفق معدلة بالزيت النباتي فيكتوريا 1 لتر بسعر 14.95 ريال للحبة.

زبادي يوناني ندي 160 جم بسعر 22.50 ريال الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده الاسبوعية السعودية حتي 27 أبريل 2021 بشهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض بنده الاسبوعية السعودية حتي 27 أبريل 2021 بشهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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