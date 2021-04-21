شوف عروض بنده الأسبوعية للأسبوع الثاني في رمضان وتخفيضات مذهلة

عادة ما تحب السيدات التسوق لذلك يبحثن عن عروض الهايبرات الكبرى مثل عروض بنده المميزة باعتبار هايبر بنده أكبر مركز للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتفضل السيدات أن تجدن ما تردنه من جميع احتياجاتها في مكان واحد، لذلك توفر بنده هذه الغاية لكل امرأة داخل فروعها المختلفة، وتتيح لها فرصة التسوق المريح بكل سهولة بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الخصومات على السلع المعروضة سواء أكانت سلعاً غذائية أو غير ذلك من آلاف المنتجات التي تعرضها بنده.

عروض بنده على الأغذية المعلبة

يوفر هايبر بنده مجموعة مميزة من العروض على الأغذية المعلبة حيث يمكنك الحصول على:

رقائق السبرينج رول/ بالبيض بالقمح الكامل السنبلة (160 جرام) احصل على حبة + حبة هدية بسعر 5.95 ريال بدلاً من 11.90 ريال.

عجينة الكنافة/ شرائح عجينة البقلاوة/ عجينة جلاش فاخرة السنبلة (500 جرام) اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً مقابل 10.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

ملوخية السنبلة وزن (400 جرام) أو ملوخية مع التقلية (410 جرام) أو بصل أحمر مقطع وزن (450 جرام)/ عجينة الفلافل 450 جرام بسعر 3.95 ريال.

خضراوات السنبلة وزن 400 جرام بسعر 5.50 ريال.

ناجت أو بوب كورن الدجاج السنبلة وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

سمبوسة الدجاج 12 حبة الكبير وزن 240 جرام سعر الحبة 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

فطائر بالخضار 8 حبات الكبير وزن 240 جرام سعر الحبة 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

بطاطا مهروسة مقلية الكبير وزن 2500 جرام سعر الكيس 26.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

أصابع جبنة الموزاريلا الكبير وزن 250 جرام سعر الكيس 13.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

توت مشكل الكبير وزن 400 جرام سعر الكيس 10.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

كباب الدجاج التركي الكبير وزن 360 جرام أو كبة لحم بقر وزن 400 جرام سعر الحبة 10.95 ريال.

لفائف التورتيلا حار ومتبل الكبير وزن 570 جرام سعر الكيس 10.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال.



نقانق دجاج دو وزن 400 جرام احصل على 2 حبة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17 ريال.

اشتري كيس من صدور دجاج طرية داري وزن 2 كيلو سعر الكيس 29.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

بطاطس لامب وستون للقلي أو رفيعة سعر الكيس 2.5 كيلو بسعر 12.95 ريال.

خضار مشكلة داري وزن 400 جرام سعر الكيسين 6.95 ريال بدلاً من 13 ريال.

فاصوليا خضراء/ ملوخية/ ذرة حلوة حب داري وزن 400 جرام احصل على حبتين وحبتان مجاناً بسعر 9.90 ريال.

خبز توست أبيض يومي وزن 600 جرام سعر الكيس 2.95 ريال بدلاً من 4 ريال.

كوكيز براونيز بالبرتقال وزن 225 جرام أو كلاسيك وزن 320 جرام سعر العلبة 37.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

لفائف التورتيلا حارة يومي وزن 240 جرام سعر الحبة 8.25 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده على منتجات السحور والمعجنات