شوف عروض العثيم اليوم للجوالات والشاشات وتخفيضات اسعار الاجهزة في اسواق العثيم othaim market

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم حصرية من othaim market على الجوالات والشاشات في تخفيضات شهر رمضان الكبرى على أسعار الأجهزة في اسواق العثيم السعودية، وهذا بخصومات على كافة الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ، كما يوجد تخفيضات خاصة على أحدث الهواتف الذكية وكذلك الإقتصادية، وهذا في جديد عروض العثيم الاسبوعية.

عروض العثيم اليوم للجوالات والشاشات وتخفيضات اسعار الاجهزة في اسواق العثيم othaim market

تخفيضات العثيم الجديدة لهذا الأسبوع نعرضها لكم على الجوالات والشاشات بمهرجان التخفيضات الحصرية لشهر رمضان، وهذا في خلال المدة من 21 ابريل وحتى يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

عروض العثيم اليوم

الخصومات التالية خاصة بجوالات سوبر ماركت العثيم المتاحة حاليًا من هواتف سامسونج ونوكيا وغيرهم الكثير:

جوال samsung ايه 01 كور 16 جيجابايت، بسعر 335 ريال سعودي.

ايه 01 كور 16 جيجابايت، بسعر 335 ريال سعودي. جوال سامسونج ايه 42 سعة 128 جيجابايت، بسعر 1349 ريال سعودي.

ايه 42 سعة 128 جيجابايت، بسعر 1349 ريال سعودي. جوال نوكيا 105 بشريحتين للإتصال، بسعر 66 ريال سعودي.

105 بشريحتين للإتصال، بسعر 66 ريال سعودي. جوال nokia 5310 ، بسعر 199 ريال سعودي.

5310 ، بسعر 199 ريال سعودي. جوال تكنو ka5k سعة 64 جيجابايت، بسعر 465 ريال سعودي.

عروض العثيم

الفقرة التالية خاصة بخصومات العثيم ماركت الحصرية على الشاشات من كبرى الماركات الشهيرة:

شاشة أور ال اي دي تليفزيون سمارت مقاس 65 بوصة، جودة الترا اتش دي 4 كيه، بسعر 1799 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي مقاس 43 بوصة، بسعر 729 ريال سعودي، في عثيم السعودية.

السعودية. شاشة اورينو ال اي دي تليفزيون سمارت مقاس 55 بوصة،جودة فول اتش دي 1080، بسعر 1499 ريال سعودي.

اسواق العثيم تخفيضات الاجهزة

التالي به كل ما هو جديد من عروض العثيم الالكترونية على أدوات المطبخ:

3 قطع بورسلين منوع بسعر 13.95 ريال سعودي.

طقم قدور بلاكستون 11 قطعة، بسعر 129 ريال سعودي.

طقم شوربة ميلامين بسعر 29 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام سوبر ماكس 3 قطع، بسعر 39 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد 2 قطعة مع مغرفة، بسعر 44 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد 7 قطع، بسعر 95 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم 10 قطع، بسعر 149 ريال سعودي.

خصومات العثيم مول قدمناها على الجوالات والشاشات، كذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تخفيضات رمضان على كافة معروضات أسواق العثيم داخل فروعها بالمملكة العربية السعودية.