نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض استون مارتن من خلال حملة شهر رمضان بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض استن مارتن من خلال حملة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي المقدمة لعملائها من شركة الحاج حسين علي رضا الوكيل الحصري لسيارات استون مارتن في المملكة العربية السعودية وهذه حملة تتضمن عروض متنوعة حتى تتناسب مع رغبات العملاء. عروض استون مارتن من خلال الحملة الجديدة التي أطلقتها شركة الحاج حسين علي بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأخيري تشمل جميع سيارات استون مارتن الجديدة موديل 2021 ومن خلال هذه الحملة يمكنك شراء سيارات استون مارتن بأقساط شهرية مع أجور تمويل منخفضة تختلف من عميل الى اخر ويمكنك أيضا دفع 50٪ من قيمة السيارة وباقي المبلغ المستحق بعد عامين والعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك سوف نتابع معكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري تفاصيل العرض والأقساط الشهرية.

تفاصيل عرض سيارات استون مارتن خلال شهر رمضان

يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 10000 ريال سعودي.

يتميز العرض بعمولة تمويل منخفضة جدا تبدأ من 1.99٪.

قيمة الرسوم الإدارية 1٪فقط.

تفاصيل العرض 50 – 50

ويعد هذا العرض مفاجأة لعملاء استون مارتن فهو عرض خمسين خمسين.

الدفعة الأولي 50٪ والباقي من المبلغ المستحق بعد عامين.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي.

هنا ما يميز هذا العرض أن عمولة التمويل 0٪.

كما أن ما يميز هذا العرض أيضا الرسوم الإدارية 0٪.

الضمان المتوفر من الوكيل لسيارات استون مارتن هو ثلاث سنوات مفتوحة لكيلومتر.

كما يوفر هذا العرض خمس سنوات صيانة مجاني.

تطبق الشروط والأحكام.

فئات سيارات استون مارتن

تعد استون مارتن DBX 2021 اول سيارة SUV في تاريخ الصناعة البريطانية و يمتد لأكثر من 100عام.

سيارة استون مارتن فانتيج 2019 تعد اول الجيل الجديد الذي ينضم الى مجموعة سيارات فانتيج والتي يوجد بها العديد من السيارات الأيقونية.

سيارة استون مارتن 2018 DB11 تعد من احدث السيارات الجديدة التابعة لمجموعة السيارات DB التي تم أطلاقها قبل عامين.

سيارة استون مارتن رابيد 2014 S تتميز بطابع صالون السيارة الرياضية وكشفت عنها الشركة البريطانية.

سيارة استون مارتن V12 فانتج 2014 S.

سيارة استون مارتن فانكويش 2013.

سيارة استون مارتن V12 فانتيج رودستر 2013.

سيارة استون مارتن زاغاتو 2013 V12.

سيارة استون مارتن فانتيج 2012 V8.

سيارة استون مارتن Rapide 2012