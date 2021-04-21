فيلم Save Ralph يثير الغضب ضد شركات التجميل بعد عرضه 2021

فيلم Save Ralph ، هذا الفيلم للرسوم المتحركة، و الذي لا تتجاوز مدته الخمس دقائق، استطاع و منذ عرضه منذ ما يقارب الأسبوعين، و بالتحديد في السادس من أبريل، للعام 2021، إثارة الغضب، ضد شركات التجميل، ومستحضراتها. حيث سلط هذا الفيلم الضوء، على كيفية استخدام الشركات العالمية للمستحضرات التجميلية، الحيوانات و على رأسها الأرانب، من أجل تصنيع المستحضرات التجميلية المختلفة، و كذلك وضح الفيلم كيفية إجراء التجارب، و الأبحاث العلمية، على الأرانب، بشكل وصفه البعض بالبشاعة، و القسوة. جدير بالذكر، أن هذا الفيلم قد تم إصداره من قبل Humane Society international، بهدف تسليط الضوء، على قضية يجهلها الكثيرين; فأليكم تفاصيل الفيلم، كذلك نتائج عرضه.

فيلم Save Ralph و بداية أحداثه:

بدأ الفيلم، مع الأرنب المتكلم Ralph ، بطل الفيلم في منزله، والذي يحكي لأحدى القنوات التلفزيونية، تفاصيل عمله في أحدى المختبرات البحثية، التابعة لإحدى شركات المستحضرات التجميلية، و حكى أنه فقد إحدى عينيه، كذلك فقد السمع، مع وجود طنين مستمر فيهما، بسبب عمله، كذلك حكى عن حلاقة الفرو من ظهره، و حقنه بمواد كيميائية مختلفة، مما سبب له الحروق، و الآلام; و لكنه أكمل لأنه لا بأس بذلك، فهو من أجل مصلحة الإنسان، فهو مجرد أرنب، ملك المختبر، كحال أبيه، و أمه، و كذلك أخواته، و أبناءه، و هؤلاء جميعا قد ماتوا، أثناء أداءهم لأعمالهم، و أردف Ralph قائلا، من الممكن أن يموت هو أيضا، بسبب العمل في أي وقت.

بقية أحداث الفيلم:

بدأ النصف الثاني من الفيلم بإحضار الأرنب Ralph ، للمختبر من قبل الباحثين، و وضعه بقفص مخصص له، بجانب أصدقائه الأرانب الأخرى، و التي يجرى عليها هي الأخرى التجارب المعملية; و أصطحب Ralph القناة التلفزيونية معه للمعمل، وما أن رأى الأرانب الأخرى المصورين، طلبوا مساعدتهم، في إرسال صوتهم، لأنهم لا يريدون الموت، وأخبر Ralph المصورين، بأنهم يمكنهم أن يقتطعوا ذلك الجزء، إن أرادوا، ليأتي أحد المختبرين، ويحقن مادة في عين Ralph السليمة، ليظهر Ralph في أخر فيلم Save Ralph، وهو فاقد لكلتا عينيه، ثم وجه رسالة شكر، لهؤلاء الذين يشترون المنتجات التجميلية، من الشركات التي تستخدم الحيوانات في تجاربها، لأن لولاهم لما وجدوا عمل، وكانوا سيقضون وقتهم في الشوارع كالفئران.

رسالة في نهاية الفيلم ورد فعل الجمهور:

جاء، في النهاية، رسالة من قبل أل Humane Society International، تؤكد على أنه لا يجب أن يعاني أي حيوان، أو يموت باسم الجمال، كما طالبت المنظمة الجماهير، بمساعدتها على وقف تلك التجارب، بجميع دول العالم. و أثار الفيلم: فيلم Save Ralph، السخط لدى قطاع كبير من الجماهير، و طالبوا الشركات التجميلية، بوقف تجاربها على الحيوانات، كما بدأت العديد من الحملات، التي تطالب بمقاطعة تلك الشركات. بينما جاء الدفاع، من جانب الشركات، بأنه لابد من جراء تلك التجارب، للتأكد من سلامة المنتجات، وعدم إصابة الإنسان بأية آثار جانية، كما أكدت بأنه يتم التعامل مع تلك الحيوانات، بمنتهى اللطف، ويستخدم القتل الرحيم معها. فهل يا ترى ستستمر تلك الشركات في تجاربها على الحيوانات، أم سنجد تغيرات، في سياساتها، على أثر فيلم Save Ralph.