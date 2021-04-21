نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس 10 رمضان 1442 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم التي تعتبر من افضل العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها العديد من الأشخاص في اليوم العاشر من الشهر المبارك حيث تقدم جميع المنتجات والسلع الغذائية كالفواكه والخضروات واللحوم والأسماك وجميع أنواع المعلبات وجميع أنواع التمر والمشروبات التي يحتاجها الجميع أثناء الإفطار حيث تستمر هذه العروض حتي 27 ابريل كي يستفيد الجميع من تلك الخصومات.

عروض هايبر بنده اليوم الخميس

تشمل عروض هايبر بنده عصير طازج بسعر 6.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده مياه نوفا بسعر 14.50 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده شراب سن توب بسعر 9.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده اليوم عصير المراعي بسعر 13.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده اليوم خصومات علي كيك بحشو الكراميل بسعر 9.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده رقائق السمبوسه بسعر 6.25 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده خبز توست بسعر 2.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده اليوم بقسماط الخبز 3.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده الاربعاء عجينه سامبوسه بسعر 22.95 ريال سعودي

كما تحتوي عروض هايبر بنده علي كب كيك ديمه بسعر 9.95 ريال سعودي و شرائح البطاطس بسعر الطازجه بسعر 9.90 ريال سعودي و بسكويت الشاي بسعر 14.95 ريال سعودي و عيدان البطاطا بسعر 6.95 ريال سعودي و حلاوة كراميل بسعر 7.95 ريال سعودي وشكولاته كولاتي ستريت ماكنتوش بسعر 29.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض هايبر بنده جبنه حلوم بسعر 36.95 ريال سعودي كما تقدم أيضا مكدوس الزواده بسعر 23.95 ريال سعودي و جبنه رومي بسعر 32.95 ريال سعودي و جبن شيدر بسعر احمر بسعر 44.95 ريال سعودي و لبنه عاديه قليله الدسم بسعر 22.95 ريال سعودي وجين ابيض بسعر 14.95 ريال سعودي فقط في عروض هايبر بنده اليوم

كانت هذه مجله عروض هايبر بنده التي ذكرناها لحضراتكم والتي تضم جميع انواع المنتجات الغذائيه بخصومات كبيره جدا فيس جميع متاجر واسواق بنده وهايبر بنده والتي تستمر لمده اسبوع وحتي 27 ابريل 2021 حيث تتيح لجميع الاشخاص الاستفاده من جميع السلع الرمضانيه بمناسبه شهر الخير .