نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الخميس 22 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم التي يبحث عليها عدد كبير من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية في اليوم العاشرمن شهر رمضان حيث تعد عروض العثيم واحده من افضل العروض التي تقدم افضل وأجود أنواع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية والعديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع شاشات التليفزيون والجوالات بخصومات تصل إلي 50% لجميع المواطنين حيث تستمر هذه العروض حتي 27 ابريل.

عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم اليوم جميع انواع الحلويات الشرقيه والمكسرات :

تقدم عروض العثيم اليوم تورته كنافه بسعر 30 ريال سعودي فقط وبخصم 50%

تقدم عروض العثيم كنافه بجوز الهند بسعر 18 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم بلح الشام بسعر 17.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم معجنات مشكله بسعر 24.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم عجين سمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم حلويات شرقيه مشكله بسعر 29.95 ريال سعودي

كما تشمل ايضا عروض العثيم جميع انواع الفواكه والخضروات :

تحتوي عروض العثيم علي برتقال بسعر 2.95 ريال

تحتوي عروض العثيم علي كمثري بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم طماطم بسعر 3.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم فلفل اخضر بسعر 4.45 ريال

تقدم عروض العثيم الاربعاء ملفوف محشي بسعر 2.25 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع أنواع المكسرات :

تقدم عروض العثيم الزبيب الاصفر بسعر 10.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم التين المجفف بسعر 5.59 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم القهوه البرازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم جوز الهند بسعر 13.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم قمر الدين بسعر 7 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم سميد خشن بسعر 4.75 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم غلايه ماء بسعر 59 ريال سعودي و مكواه بسعر 69 ريال سعودي و ماكينه حلاقه بسعر 26 ريال سعودي و خلاط اولسن بسعر 115 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي مكواه بخار بسعر 59 ريال سعودي و قدر ضغط كهربائي بسعر 319 ريال سعودي و قدر ضغط كولين كهربائي بسعر 299 ريال سعودي و ميكرويف بسعر 239 ريال سعودي

كانت كل هذه عروض العثيم اليوم الخميس 10 رمضان التي تقدم جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات وادوات منزليه وسلع رمضانية كما تحتوي علي جميع الشاشات التليفزيونية والجوالات والمفروشات و كل ما يحتاجه الأطفال من حفائض حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع كي يستطيع الجميع الاستفادة من تلك الخصومات المقدمة علي المنتجات في جميع فروع ومتاجر أسواق عبد لله العثيم.

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