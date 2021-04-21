شوف عروض جرير شهر رمضان أقوى عروض السعودية تصل ل 70%

عروض جرير السعودية على جميع المنتجات، خصومات جرير لعيد الأم من أقوى العروض التي تقدمها إليكم مكتبة جرير السعودية بهذه المناسبة السعيدة، فهدية كل أم موجودة لدينا ويمكنكم الاختيار بين عدد كبير من المنتجات المختلفة والمتنوعة التي يكون عليها إقبال كبير جداً من قبل المستهلكين.

عروض جرير السعودية

يقدم لكم جرير مجموعة من هائلة من عروض شهر أبريل التي تصل إلى أكثر من 50% ومن أهمها:

تخفيضات جرير جوال أبل أيفون 12 بسعة 64 جيجا بايت باللون الأزرق الجيل الخامس بسعر 3799 ريال سعودي شامل الضريبة وهدايا بقيمة 239 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا بمساحة 256 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي وفر 400 ريال سعودي هدية بقيمة 1400 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف ابل ايفون 12 برو بمساحة 128 جيجا بايت باللون الأزرق الجيل الخامس 4699 ريال سعودي شامل الضريبة، هاتف أوبو A93 بمساحة 128 جيجا بايت باللون الأزرق الجيل الرابع الفور جي بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي شامل الضريبة بخصم 13% ووفر 150 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية

تنزيلات مكتبة جرير على أجهزة ماك بوك، يقدم جرير العديد من العروض المختلفة على أجهزة ماك بوك ومنها التالي: