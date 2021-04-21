شوف عروض جرير اليوم على الشاشات الذكية وخصومات رهيبة تصل الى أكثر من 57% على التليفزيون و تخفيضات على الكمبيوتر المحمول

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عروض جرير اليوم على الشاشات، تمتلك jarir bookstore مكتبة جرير الكثير من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية ودائماً ما تقوم بإنشاءات أكثر وذلك لتصل لجميع العملاء، تقدم مكتبات جرير العروض المميزة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، تعرض هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتقدم عليه الميزات المختلفة. تخفيضات جرير على الشاشات عرض جرير بلغ سعر شاشة تي سي ال 75 بوصة الترا اتش دي 9999 ريال سعودي بدلاً من سعر 16999 ريال سعودي.

عروض جرير بلغت شاشة سامسونج سعر 7919 ريال مساحته 82 بوصة بدقة فور كي ألترا اتش دي، وذلك بدلاً من سعر 13999 ريال سعودي.

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