نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كن أول الحاصلين علي عروض رمضان البنك الأهلي بنسبه 0% بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان البنك الأهلي تعتبر من اهم العروض التي تم إطلاقها من الأهلي والتي اعلن عنها علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما اعلن أيضا عن مجموعه عروض مثل عرض السعر المميز و تمويل الأهلي العقاري الذين تسال عنهم السعوديين في الآونة الأخيرة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح عروض رمضان البنك الأهلي بالتفصيل.

عروض رمضان البنك الأهلي

اعلن الأهلي عن مجموعه عروض تمويليه جديده في رمضان والتي تهدف إلي تلبيه جميع احتياجات المواطن السعودي في حياته واعلن أيضا الأهلي عن إطلاقه لمجموعه من أضخم العروض في كافه المنتجات التمويلية بالأهلي، والجدير أيضا انه تم الإعلان علي انه يمكن الحصول علي تمويل عقاري وشخصي في وقت واحد كما اعلن أيضا عن ميعاد بدء العروض من 13 أبريل 2021 وحتي 10 مايو 2021.

عروض تمويل الأهلي الشخصي

اعلن الأهلي عن اهم المميزات التي يقدمها الأهلي في التمويل الشخصي ولتي اعلن عنها كالاتي:

أسعار مميزه ومنخفضه.

معدل نسبه سنوي منخفض يبدأ من 2.78%.

يمكن تأجيل 3 أقساط حسب السياسة الائتمانية للبنك.

الأهلي أونلاين وموبايل

واعلن أيضا البنك عن طريق الأهلي أونلاين وموبايل والتي تتلخص في الأتي:

المنتج بدون رسوم إدارية.

أسعار منخفضه وتصديق رقمي.

دون الحاجة للذهاب إلي احد فروع الأهلي.

معدل النسبة يبدأ من 2.07%.

الهاتف المصرفي

كما اعلن البنك عن مميزات الهاتف المصرفي أيضا وهي كالاتي:

أسعار منخفضه جدا.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.78%.

يمكن تأجيل 3 أفساط حسب السياسة.

تصديق رقمي دون الحاجة للذهاب إلي البنك.

عروض تمويل الأهلي التأجيري

والجدير أيضا انه تم الإعلان عن مميزات عروض تمويل الأهلي التأجيري والتي تتلخص في الأتي:

لا يوجد رسوم إدارية.

أسعار منخفضه ومميزه والفعه الأولي تبدأ من 0% والفعه الأخيرة 40%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 5.51%.

عروض تمويل الأهلي العقاري

كما أن العروض شملت تمويل الأهلي العقاري والذي تم الإعلان عن مميزاته وهي كالاتي: