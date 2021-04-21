شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% تسوق الآن لفترة محدودة

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، سلسلة متاجر بنده في المملكة العربية السعودية تعتبر من الأماكن الموثوق بها التي يعتمد عليها العملاء في شراء احتياجاتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومنتجات العناية المختلفة، وتقوم شركة بنده بتقديم عروض مختلفة على جميع الأقسام المتاحة في الفروع لعملائها المميزين، بالإضافة إلى قيام بنده بمشاركة هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها لسهولة اطلاع العملاء عليها. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم بلغ سعر علبة دجاج طازج فقيه رضوي فاخر طازج اليوم ١٠٠٠ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.

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