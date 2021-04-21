“السحب الأخير” 3.5 مليون $ مسابقة الحلم Dream مع مصطفي الأغا علي صدي الملاعب، يترقب الكثير من المشاهدين مسابقة الحلم الذي يعرضها الأستاذ مصطفى الأغا في برنامج صدي الملاعب، والسحب سوف يتم بدايته في غداً الخميس عاشر أيام شهر رمضان الكريم، كما يتم استمرار عمليات المشاركة للمتابعين حتى يوم السحب الأخير، وقد تم الاشتراك في مسابقه الحلم رمضان 2021 أشخاص من جميع أنحاء العالم، يبحثون عن فرص الفوز والربح بالجائزة في هذه المسابقة، لكون جوائز المسابقة مالية، حيث إن جوائزه المالية لهذا العام من مسابقة في الحلم2021 هي نصف مليون دولار وليس ذلك فقط، بل منزل كبير في الجزر اليونانية، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كافة الشروط، وطريقة الاشتراك، وكل ما يخص مسابقة الحلم 2021.

السحب الأخير في مسابقة الحلم Dream مع مصطفي الأغا لعام 2021

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن النتائج سوف تقوم بكل شفافية ومصداقية، وذلك بعد إعلان أسماء أقارب العاملين إلى الدرجة الرابعة، ويتم سحب اسم الفائز ثم الاتصال به على الهواء مباشرةً، وذلك منذ السحب على الجائزة التي قدرها 125 ألف دولار في الثلاث شهور الماضية الذي فاز بها المواطن الأردني محمد اللوباني، وفاز المواطن السوري محمد عبيد بجائزة ربع مليون دولار، حيث يتم ترقب السحب الجاري في خلال شهر رمضان المبارك على جائزة تتراوح قيمتها إلى نصف مليون دولار، وذلك عن طريق اتباع الشروط التي حددتها هيئة إدارة مسابقة الحلم، وهي كالتالي:

آخر ميعاد للاشتراك في مسابقة الحلم هو 31 من شهر ديسمبر المقبل لعام 2021.

طريقة الاشتراك هي الطريقة التقليدية، وهي عبارة عن إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على حلم أو Dream أو ،Reve أو الاتصال على الرقم المخصص للبلد بعد التأكد من حل السؤال الذي يُرسل في رسالة نصية حتى يستمر اشتراكه.

سيتم التواصل مع الفائز عن طريق رقم دولي أرضي مخصص لجميع البلاد، يحادثه فيه الإعلامي الكبير مصطفي الأغا ولكن إذا كان الفائز من اليمن أو سوريا، يتم التواصل معه برقم هاتف محمول.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

إذا كان المتقدم للاشتراك من المملكة العربية السعودية، يجب الاتصال أو إرسال رسالة قصيرة على رقم 650444.

وإذا كان المتقدم للاشتراك من جمهورية مصر العربية يتصل أو يرسل رسالة قصيرة الحلم أو Dream نصية على رقم 95458.