شوف عروض كارفور الكبيرة من 21 إلى 24 إبريل أرخص عروض كارفور

عروض كارفور الكبيرة من 21 أبريل إلى 24 إبريل، تقدم سلسلة كارفور أقوى التخفيضات التي ينتظرها الكثير من أجهزة إلكترونية ومأكولات ففي الشهر الكريم يوفر كارفور عدد من العروض المتواصلة لجذب العملاء لهم خاصة في ليالي رمضان التي تتطلب الكثير من المأكولات لذلك عروض تلك الفترة على خضروات والفاكهة والألبان هواتف المحمول للكثير من شركات، وأننا اليوم سنعرض لكم مجلة عروض وتخفيضات هايبر كارفور الشهير الذي يظهر عروضه بكثره في شهر رمضان بسبب إقبال كبير على مبيعات، وطرح اليوم عروض من يوم الأربعاء موافق 21 إبريل ومتواصلة إلى 25 إبريل بكل فروع في مختلف المحافظات.

عروض وتخفيضات كارفور الرمضانية الكبيرة

عروض كبيرة على بصل أبيض وزن كيلو بتخفيض 60% بسعر 3.95 جنيه مصري، كيلو تفاح أوربي بتخفيض يصل إلى 33% بسعر 20 جنيه بدلا من 30 جنيه مصري، كيلو جبن براميلي سادة بسعر 25 جنيه بدلا من 33 جنيه، كيلو جبن قريش طبيعي بسعر 40 جنيه بدلا من 45 جنيه مصري بتخفيض 11%، كيلو جبن بيضاء ملح خفيف بسعر 33 جنيه بدلا من 42 جنيه مصري بتخفيض يصل إلى 21%، عروض مستمرة من كارفور.

تخفيضات كارفور كبيرة بشهر رمضان

علبة جبن فيتا اسطنبولي وزن 500 جرام بسعر 10 جنيه بدل من 15 جنيه مصري. كوب جبن بريزدن سبريد وزن 240 جرام كل الأطعمة بسعر 28 جنيه بدلا من 37 جنيه مصري بخصم 25% عن سعر الأصلي. عبوة جبن بريزيدن مثلثات عدد 24 قطعة بسعر 37 جنيه، بتخفيض 16% عن السعر الأصلي 45 جنيه. عبوة جبن كيري كريمي 350 جرام بسعر 39 جنيه، بتخفيض 15% عن سعر القديم 45 جنيه مصري.

عروض اللحوم من كارفور مصر