نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 21 أبريل الموافق 9 رمضان 1442 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر إليكم أسواق العثيم هذا الأسبوع مجموعة من العروض في جميع الفروع المتواجدة في المملكة العربية السعودية وذلك لتوفر إليكم إمكانية شراء ممتازة، فتعدد المنتجات التي يتوفر عليها العرض سواء من مأكولات أو مستلزمات منزل أو أجهزة كهربائية أو غير ذلك.

عروض العثيم الأسبوعية

توفر إليكم أسواق العثيم العروض على الكثير المنتجات التي تختلف من منتجات منزلية إلى أجهزة كهربائية إلى غير ذلك ومن أهم المنتجات التي يتوفر عليها عروض العثيم كيلو أبيض لايف 340 جرم بالإضافة لحبوب الكنوا 3 ألوان الأصلية 500 جرام ويتوفر العرض أيضاً على صلصة اللحم الخفيفة فرشلي 284، من المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلاً من الشوفن بورج 500 جرام بالإضافة لرقائق الألياف عضوي خالي من الجلوتين ولسوم 300 جرام، عضوي عصى هولينجر 1 لتر بالإضافة لعصير عضوي سن.

أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يوفر إليكم متجر العثيم الكثير من التخفيضات التي تساعدكم في الحصول على أفضل المنتجات بأسعار رمزية ومناسبة للجميع، فعروض العثيم من العروض المميزة التي يبحث عنها الكثير من عملاء أسواق العقيم في كافة المدن في المملكة العربية السعودية وجاءت العروض الأخيرة من أسواق العثيم ابتداء من يوم21 حتى يوم 27 أبريل وهذه هي عروض شهر رمضان المبارك التي من خلالها يستطيع أن يستفيد الجميع.

عروض العثيم اليوم

فتشمل العروض كلاً من الأرز البسمتي والقشطة والجبن المراعي وحليب نيدو المجفف بالإضافة لشاي الربيع وتونة جرين فارمز وصابون تايد بودرة مع شوكولاتة، كما أن العرض يتوفر أيضا على كافة أنواع الحلوى ابتداء من التورتة والكنافة وبلح الشام والقطايف بالمكسرات وباقي المعجنات المشكلة، ومن أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض الفواكه بمختلف أنواعها مع الخضروات بمختلف أنواعها كالخس والكوسة والملفوف والقرع، مع العلم أن العرض ينطبق أيضاً على جميع أنواع التمو كتمر الجالكسي وتمر الصنعي والتمر السكري وتمر تمارا الرطب وتمر تمارا سباكة وتمر صفار وتمر عجوة المدينة وتمر انتاج النخيل وأنوع أخرى من التمور وذلك بمجموعة من العروض والتخفيضات الكبيرة.