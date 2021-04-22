- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نوري الطازجة صفقات مميزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نوري الطازجة اليوم بالسعودية تشمل جبنة موزاريلا بريزدنت ب 28،50 ريال، بطاطس مجمدة مقلية 2،5 كيلو ب 6،50 ريال، دجاج الريشة البيضاء مجمد 10 حبات ب 75 ريال، بسكويت ميموريز الشاي 12 حبة ب 7،50 ريال، بف باستري سويتز مربعات 500 جم ب 9،95 ريال، عسل ساري نحل طبيعي 500 جم ب 13،25 ريال، مانجو تيمور ب 14،95 ريال، بخارا حمراء ب 7،95 ريال، خوخ مصري ب 5،95 ريال، بطاطا حلوة ب 2،95 ريال، برتقال عصير ب 2،95 ريال، كرنب ابيض ب 1،50 ريال، فلفل حار طائفي ب 3،95 ريال، باميه ب 11،95 ريال.
عروض نوري الطازجة صفقات مميزة
زبيب أوزبكستان ذهبي ب 14 ريال، حمص مجروش ب 7،95 ريال، سميد بسبوسة خشن ب 5،95 ريال، شمر هندي حب ب 12 ريال، عدس أحمر ب 6،95 ريال، عين الجمل مقشر ب 48 ريال، فصفص دوار الشمس محمص ب 10 ريال، كاجو محمص ب 52 ريال، فشار حب ب 5،95 ريال، فلفل أسود حب ب 38 ريال.
عروض نوري الأسبوعية
حلقات ليمون مخلل الشجرة المثمرة بلدي ب 7،95 ريال، جبن ابيض دومتي دبل كريم ب 11،50 ريال، زيتون يوناني أسود سوبر كروسال ب 20،95 ريال، غزال مخلل خيار كورنيشون زيرو هندي ب 14،50 ريال، زيتون كوكتيل ب 8،95 ريال، جبنة روساس فيتا بيضاء غنمي ب 22،50 ريال، جبنة قشقشوان غزال غنم ب 17،95 ريال، جرين لاند جبنة شيدر 1800 جم ب 22،95 ريال.
عروض نوري ماركت على المشروبات
عصير الكابتن توت ب 22،95 ريال، اوريجنال سكر مضاف ب 4،75 ريال، أوريجنال عصير ب 4،50 ريال، مياه هاجر ب 12،50 ريال، مياه العين ب 11،50 ريال، عصير أوريجنال برتقال أو فواكه مشكلة أو أناناس ب 23،50 ريال.
عروض نوري على المأكولات المجمدة
السنبلة رقائق بف بيستري 800 جم ب 12،95 ريال، عجينة سمبوسة فيتادا دائرية ب 9،95 ريال، عجينة وليمة سمبوسك دائرية ب 8،50 ريال، الكرامة مربعات بف بيستري 400 جم ب 4،25 ريال، الكرامة عجينة الرقاق الهشة ب 3،50 ريال، الكرامة سبرينغ رول 160 جم ب 4،50 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نوري الطازجة صفقات مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.