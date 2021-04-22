نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نوري الطازجة صفقات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نوري الطازجة اليوم بالسعودية تشمل جبنة موزاريلا بريزدنت ب 28،50 ريال، بطاطس مجمدة مقلية 2،5 كيلو ب 6،50 ريال، دجاج الريشة البيضاء مجمد 10 حبات ب 75 ريال، بسكويت ميموريز الشاي 12 حبة ب 7،50 ريال، بف باستري سويتز مربعات 500 جم ب 9،95 ريال، عسل ساري نحل طبيعي 500 جم ب 13،25 ريال، مانجو تيمور ب 14،95 ريال، بخارا حمراء ب 7،95 ريال، خوخ مصري ب 5،95 ريال، بطاطا حلوة ب 2،95 ريال، برتقال عصير ب 2،95 ريال، كرنب ابيض ب 1،50 ريال، فلفل حار طائفي ب 3،95 ريال، باميه ب 11،95 ريال.

عروض نوري الطازجة صفقات مميزة

زبيب أوزبكستان ذهبي ب 14 ريال، حمص مجروش ب 7،95 ريال، سميد بسبوسة خشن ب 5،95 ريال، شمر هندي حب ب 12 ريال، عدس أحمر ب 6،95 ريال، عين الجمل مقشر ب 48 ريال، فصفص دوار الشمس محمص ب 10 ريال، كاجو محمص ب 52 ريال، فشار حب ب 5،95 ريال، فلفل أسود حب ب 38 ريال.

عروض نوري الأسبوعية

حلقات ليمون مخلل الشجرة المثمرة بلدي ب 7،95 ريال، جبن ابيض دومتي دبل كريم ب 11،50 ريال، زيتون يوناني أسود سوبر كروسال ب 20،95 ريال، غزال مخلل خيار كورنيشون زيرو هندي ب 14،50 ريال، زيتون كوكتيل ب 8،95 ريال، جبنة روساس فيتا بيضاء غنمي ب 22،50 ريال، جبنة قشقشوان غزال غنم ب 17،95 ريال، جرين لاند جبنة شيدر 1800 جم ب 22،95 ريال.

عروض نوري ماركت على المشروبات

عصير الكابتن توت ب 22،95 ريال، اوريجنال سكر مضاف ب 4،75 ريال، أوريجنال عصير ب 4،50 ريال، مياه هاجر ب 12،50 ريال، مياه العين ب 11،50 ريال، عصير أوريجنال برتقال أو فواكه مشكلة أو أناناس ب 23،50 ريال.

عروض نوري على المأكولات المجمدة

السنبلة رقائق بف بيستري 800 جم ب 12،95 ريال، عجينة سمبوسة فيتادا دائرية ب 9،95 ريال، عجينة وليمة سمبوسك دائرية ب 8،50 ريال، الكرامة مربعات بف بيستري 400 جم ب 4،25 ريال، الكرامة عجينة الرقاق الهشة ب 3،50 ريال، الكرامة سبرينغ رول 160 جم ب 4،50 ريال.