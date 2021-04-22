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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق استرا تبوك عروض قيمة وموفرة في المقال التالي
عروض أسواق استرا تبوك نبدأها بالعروض الطازجة على الفواكه والخضروات واللحوم بأنواعها المختلفة، كيس من البطاطا ب 2،50 ريال، صندوق من الباذنجان الأسود ب 12،95 ريال، كيس من جزر حائل ب 6،95 ريال، صندوق من الكوسا ب 10،95 ريال، كرتون موز فلبيني 3 كيلو ب 18،95 ريال، بصل أحمر ب 2،95 ريال، صندوق من برتقال فالينسيا ب 22،95 ريال، لحم تيس مبرد ب 36،95 ريال، لحم مبرد كولومبي ب 25،95 ريال، لحم كباب خروف ب 48،95 ريال، استرا دجاج 1000 جم ب 14،95 ريال، لحم ريش خروف ب 47،95 ريال.
عروض أسواق استرا تبوك عروض قيمة وموفرة
استرا دجاج متبل ب 11،95 ريال، برتقال أبو صرة ب 4،95 ريال، كمثري أمريكي ب 6،95 ريال، الشربتلي تفاح بينك ليدي أو كنزي ب 6،95 ريال، ليمون ب 6،95 ريال، رضوي ارجل دجاج مبرد 1000 جم ب 15،50 ريال، رضوي قطع دجاج مبرد 900 جم ب 13،50 ريال، رضوي مفروم لحم دجاج مبرد 400 جم ب 10،95 ريال، رضوي شيش طاووق متبل 400 جم ب 12،50 ريال.
عروض أسواق استرا تبوك المواد المجمدة
رضوي 12 برجر الدجاج عادي أو بالبقسماط ب 16،95 ريال، رضوي لحم مفروم دجاج 400 جم ب 10 ريال، الكبير تورتيلا مجمدة سادة او حار ب 9،95 ريال، الكبير خضار مشكل 400 جم ب 5،95 ريال، الكبير برغر دجاج جامبو كيس 1000 جم ب 19،95 ريال، الكبير التوت الاسود مجمد 400 جم ب 12،95 ريال، الكبير شرائح الدجاج الشهي ب 320 جم ب 14،95 ريال.
عروض أسواق استرا تبوك ساديا
ساديا ذرة حلوة حبوب 450 جم ب 9،95 ريال، ساديا بطاطس مقلية أو رفيعة مجمدة 2،5 كيلو ب 14،95 ريال، ساديا أفخاد دجاج غليظة ب 9،95 ريال، ساديا برغر بقري توابل عربية كيلو ب 19،95 ريال، هنجاري جبنة بالقشطة من حليب البقر ب 12،50 ريال، الطيب قشطة طازجة ب 18،95 ريال، امريكانا مرتديلا دجاج سادة ب 28،95 ريال.
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