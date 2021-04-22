شوف عروض أسواق استرا تبوك عروض قيمة وموفرة

عروض أسواق استرا تبوك نبدأها بالعروض الطازجة على الفواكه والخضروات واللحوم بأنواعها المختلفة، كيس من البطاطا ب 2،50 ريال، صندوق من الباذنجان الأسود ب 12،95 ريال، كيس من جزر حائل ب 6،95 ريال، صندوق من الكوسا ب 10،95 ريال، كرتون موز فلبيني 3 كيلو ب 18،95 ريال، بصل أحمر ب 2،95 ريال، صندوق من برتقال فالينسيا ب 22،95 ريال، لحم تيس مبرد ب 36،95 ريال، لحم مبرد كولومبي ب 25،95 ريال، لحم كباب خروف ب 48،95 ريال، استرا دجاج 1000 جم ب 14،95 ريال، لحم ريش خروف ب 47،95 ريال.

عروض أسواق استرا تبوك عروض قيمة وموفرة

استرا دجاج متبل ب 11،95 ريال، برتقال أبو صرة ب 4،95 ريال، كمثري أمريكي ب 6،95 ريال، الشربتلي تفاح بينك ليدي أو كنزي ب 6،95 ريال، ليمون ب 6،95 ريال، رضوي ارجل دجاج مبرد 1000 جم ب 15،50 ريال، رضوي قطع دجاج مبرد 900 جم ب 13،50 ريال، رضوي مفروم لحم دجاج مبرد 400 جم ب 10،95 ريال، رضوي شيش طاووق متبل 400 جم ب 12،50 ريال.

عروض أسواق استرا تبوك المواد المجمدة

رضوي 12 برجر الدجاج عادي أو بالبقسماط ب 16،95 ريال، رضوي لحم مفروم دجاج 400 جم ب 10 ريال، الكبير تورتيلا مجمدة سادة او حار ب 9،95 ريال، الكبير خضار مشكل 400 جم ب 5،95 ريال، الكبير برغر دجاج جامبو كيس 1000 جم ب 19،95 ريال، الكبير التوت الاسود مجمد 400 جم ب 12،95 ريال، الكبير شرائح الدجاج الشهي ب 320 جم ب 14،95 ريال.

عروض أسواق استرا تبوك ساديا

ساديا ذرة حلوة حبوب 450 جم ب 9،95 ريال، ساديا بطاطس مقلية أو رفيعة مجمدة 2،5 كيلو ب 14،95 ريال، ساديا أفخاد دجاج غليظة ب 9،95 ريال، ساديا برغر بقري توابل عربية كيلو ب 19،95 ريال، هنجاري جبنة بالقشطة من حليب البقر ب 12،50 ريال، الطيب قشطة طازجة ب 18،95 ريال، امريكانا مرتديلا دجاج سادة ب 28،95 ريال.