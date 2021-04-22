شوف عروض بنده المميزة لا تفوت الفرصة وأمن احتياجاتك الغذائية الأسبوع الثاني من شهر رمضان 1442

عروض بنده المميزة لا تفوت الفرصة واغتنمها، حيث يتلهف العديد من الناس لمعرفة عروض بنده التي يقدمها لما تتميز به من انخفاض في الأسعار، وعدد المنتجات الكبير التي تشمل تلك العروض وإنها ليست مقصورة على منتجات بعينها، فهو يهتم بعملائه ويسعى لإسعادهم بكل جديد، ويوفر كل ما يحتاجه العميل، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، لمساعدة من ينوي على فعل الخير، فتتنوع الأقسام لديه فمنها الخاصة بالأغذية، ومنها للأدوات المنزلية والجوالات، وأيضًا قسم خاص لمنتجات العناية بالبشرة، تنتشر فروع بنده في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية يمكنك تلبية متطلباتك من أقرب فرع لك.

عروض بنده المميزة لا تفوت الفرصة

تنتظر الجماهير الغفيرة عروض بنده بفارغ الصبر، فهو لديه سمعة ذهبية، فمنذ بدايته كمتجر صغير، قام بترسيخ اسمه، وتحول إلى أكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان، ولديه العديد من عوامل الجذب المتميزة، ومنها عروضه المستمرة على العديد من المنتجات، جودة المنتجات العالية التي تتميز عن غيرها من المتاجر.

مجلة عروض هايبر بنده في ثاني أسابيع شهر رمضان 1442

أهم عروض بنده الجبارة



ستيك بقري أنجوس أسترالي مبرد 250 جرام 40 ريال سعودي.

ستيك استلربليون بقري أنجوس أسترالي مبرد 250 جرام 30 ريال سعودي.

كيس أرز مزة بسمتي الشعلان 5 كيلو 95 ريال سعودي.

كليو جبنة فيتا دانماركي 95 ريال سعودي.

كليو طحين فاخر البيكر 95 ريال سعودي.

جبنة مربعات كيري 12حبة ( 216 جرام) 95 ريال سعودي.

حفاضات للأطفال بامبرز العبوة الجامبو ( 2 حبة) 95 ريال سعودي.

كيس مسحوق غسيل تايد مركز 5 كيلو 95 ريال سعودي.

مجموعة مناديل للوجه كلينكس ( 10×148) 16.95 ريال سعودي.



لكي تضمن بنده تلك الجودة قامت بتقديم علامة تجارية خاصة، في عدد من المنتجات مثل منتجات الجمال والعناية بالبشرة، المنتجات الغذائية، وتأكد إنك ستجد كل ما ترغب به في مكان واحد بأسعار لا تقبل المنافسة، سارع باقتناص الفرصة، ولا تفوتك العروض المجزية.