نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 10 رمضان 1442 برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم حيث يبحث عليها العديد من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل كي يعرفوا اخر عروض بنده علي المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية حيث تقدم افضل المنتجات وبخصومات كبيره للغايه في اليوم العاشر من الشهر الكريم لذالك هناك اقبال كبير علي متاجر وأسواق بنده كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيره التي تقدمها قبل نفاذ العرض حيث ينتهي 27 ابريل 2021

عروض بنده اليوم



تقدم عروض بنده جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات غذائية بخصومات كبيره للغايه تصل إلى 50% علي جميع الفواكه والخضروات والمعلبات وجميع أنواع اللحوم والأسماك و المكسرات والحلويات والبقوليات كما تحتوي عروض بنده علي الأدوات المنزلية جميع المنظفات التي يحتاجها كل بيت.

تقدم عروض بنده جميع انواع المشروبات ومنها بيبسي وميرندا البرتقال والتفاح بسعر 4.45 ريال سعودي كما تقدم ايضا مشروب تونو بسعر 12.95 ريال سعودي وتحتوي ايضا علي كوكاكولا علب بسعر 52.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض بنده جميع أنواع البسكويت :

تحتوي عروض بنده اليوم علي معمول بالتمر بسعر 18.9 ريال سعودي

تحتوي عروض بندة علي بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بندة علي دونات 4 حبات للعلبه بسعر 6.95 ريال سعودي فقط

تحتوي عروض بندة علي التمر السكري بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده بن محمص بسعر 49.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض بندة علي سميد اماراتي خشن بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده اليوم علي لوز ابيض بسعر 54.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده كفته لحم مصري بسعر 28.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده اليوم برجر مصري بسعر 32.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده جمبري مطبوخ بسعر 59.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض بنده اليوم الخميس 22 ابريل 2021 الموافق 10 رمضان علي جميع السلع الغذائية والرمضانيه والتي تقدمها متاجر وأسواق بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه والرياض وجده والطائف والمدينة كي يستطيع جميع الأشخاص الاستفادة من هذه التخفيضات بمناسبه شهر رمضان الكريم وتستمر هذه العروض لمده أسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة والتي تنهي 27ابريل.

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