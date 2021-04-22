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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بي ان سبورت علي الباقات الجديدة 2021 في المقال التالي
يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة عروض بي ان سبورت حيث يتزايد البحث من جانب الكثير من الأشخاص في كافة الدول العربية للاشتراك في كافة قنوات بي أن سبورت الرياضية خاصة قبل فترة قصيرة من بدء البطولات العالمية الهامة ولذلك يرغب الكثير في معرفة أحدث عروض بي ان سبورت على الاشتراكات وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم جميع العروض الجديدة 2021.
عروض بي ان سبورت
يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محركات بحث جوجل عن آخر عروض بي ان سبورت وذلك من أجل الحصول على باقة بتخفيض مميز يساعدهم في مشاهدة أقوى المباريات والدوريات والبطولات العالمية الخاصة بالاندية والمنتخبات الوطنية، وكما يعلم الجميع فإن قنوات بي أن سبورت هي الأفضل والأولي في الوطن العربي التي تقوم بنقل المباريات في كافة البطولات المختلفة، ولكنها مشفرة وتحتاج إلى اشتراك شهري أو سنوي لكي تستطيع مشاهدة المباريات من خلالها ومتابعة كافة البطولات.
يمكن لجميع الراغبين في الاشتراك في باقة بي أن سبورت ومشاهدة كافة القنوات الإخبارية والقنوات الخاصة بإذاعة المباريات يمكنك الاشتراك بسهولة من خلال الموقع الرسمي لقنوات بي أن سبورت علي شبكة الإنترنت كل ما عليك فعلة هو الدخول إلى الموقع من خلال متصفح الويب، وبعد ذلك تصفح الباقات التي يوجد عليها عروض وخصومات والاشتراك بسهولة في الباقة التي تناسبك والاستمتاع بمشاهدة كافة البطولات والمباريات العالمية.
عروض بي ان سبورت 2021 وأسعار الباقات
- باقة قمّة: من أفضل الباقات التي توفرها بي أن سبورت فهي باقة مثالية تحتوي على الكثير من المميزات وأبرز هي أنها توفر 100 قناة مختلفة رياضية وقنوات ترفيهية وقنوات متنوعة، وتقوم ببث أقوى البطولات الدولية والعالمية مثل دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وبطولة أمم أوروبا وكوبا أمريكا وكأس العالم وكافة البطولات المختلفة الأخرى، وسعر الباقة 430 جنية مصري، ويعادل حوالي 102 ريال سعودي.
- باقة تميُّز: تعد هي الوجة الاساسية للرياضة والترفية فهي توفر 91 قناة مختلفة رياضة وترفية وقنوات محتلفة كما انها توفر إمكانية متابعة البطولات والمباريات من خلال تطبيق بي ان سبورت وسعر الباقة هو 230 جنية مصري ويعادل حوالي 55 ريال سعودي.
- باقة انطلاقة: من الباقات المميزة أيضا والتي توفر 79 قناة مختلفة ومتنوعة أهمها القنوات الرياضية كاملة، ويمكنك أيضا متابعة المباريات من خلال الهاتف الذكي، وسعر الاشتراك في الباقة 165 جنيه مصري، ويعادل حوالي 39 ريال سعودي.
- باقة سوا: هي الباقة الأدنى من ضمن باقات بي أن سبورت وهي توفر 71 قناة وتشمل كافة قنوات الرياضة وتكلفة الاشتراك بها هو 110 جنيه مصري، ويعادل حوالي 26 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بي ان سبورت علي الباقات الجديدة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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