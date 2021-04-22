شوف عروض بنده علي الجوالات اليوم 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442

يهتم عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بجميع الهواتف الذكية التي تصدر بشكل حديث في المملكة، وتوفرها بنده السعودية كافة أنواع الهواتف ضمن مجلة عروض بنده الأسبوعية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص يوميا، وتقدم أفضل الهواتف بتخفيضات وخصومات ضخمة لذلك يرغب الكثير في الاستفادة من كافة هذه الخصومات والعروض القوية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض بنده علي الجوالات اليوم 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442.

عروض بنده علي الجوالات

عروض بنده علي الجوالات تحتوي علي أنواع مختلفة من الهواتف الذكية الحديثة التي توفرت في كافة فروع بنده وأبرزها هي:

هاتف هواوي نوفا 7 أي الذي توفرة بنده بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.

هاتف هواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال بدلاً من 859 ريال.

جوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 569 ريال بدلاً من 899 ريال.

جوال لينوفو كي 12 بسعر 479 ريال بدلاً من 599 ريال.

جوال هواوي واي 9 أي بسعر 1049 ريال.

هاتف سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال.

هاتف سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال.

هاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلاً من 1759 ريال.

جوال هواوي واي 9 أي بسعر 1049.

عروض بنده علي التابلت

من ضمن عروض بنده وهايبر بنده علي الهواتف الذكية عروض أخري علي التابلت أيضا ومنها:

تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال.

تابلت هواوي إم بي بسعر 579 ريال بدلاً من 649 ريال.

تابلت لينوفو إم 8 بسعر 529 ريال بدلاً من 599 ريال.

تابلت سامسونج جالكسي تاب أي 8 بسعر 529 ريال.

تابلت هواوي ميت باد تي 10 بسعر 589 ريال بدلاً من 679 ريال.

عروض بنده علي اكسسوارات الجوالات

توفر بنده السعودية اليوم ضمن نشرة عروض بنده المميزة تخفيضات علي اكسسوارات الجوالات مثل: