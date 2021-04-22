نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الجديدة وجميع الخصومات القوية على السلع الغذائية 9 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية من أفضل العروض التي تقدم من قبل الهايبر ماركت في المملكة، حيث يعد مجموعة بنده من أقدم وأشهر الأسواق هناك في بيع المنتجات الغذائية، لذلك تقوم دائما بتقديم أفضل التخفيضات على جميع السلع خاصة في شهر رمضان المبارك.

عروض بنده السعودية

تعد بنده السعودية من أشهر الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء أول فرع في المملكة عام 1978، ثم استطاعت أن تقوم بإنشاء الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة مكونة أكبر سلسلة هايبر ماركت هناك، ويرجع ذلك إلى الشهرة الكبيرة التي حققتها واكتساب ثقة المستهلك منذ إنشاء أول فرع.

لذلك تحرص مجموعة بنده التجارية على تقديم أفضل العروض والتخفيضات بشكل مستمر، كما أنها تقدم أقل سعر للمنتجات الغذائية في الأسواق السعودية مع الاحتفاظ بالجودة العالية، هذا بالإضافة إلى أنها توفر العديد من السلع التي يحتاج إليها المواطن السعودي والتي لا تتوفر إلا من خلال فروعها.

اشتهرت بنده بالتخفيضات الأسبوعية التي تقدمها باستمرار على مدار العام، هذا بالإضافة إلى العروض الخاص بالمناسبات العامة والأعياد، كما أنها تتميز بالتخفيضات الكبيرة الخاص بشهر رمضان، لذلك ينتظرها الكثير من المستهلكين حيث تصل التخفيضات إلى 60 % على السلع المتوفرة، فهي تسعى لاكتساب ثقة المستهلك وبالتالي تحقيق أكبر نسبة مبيعات في المملكة.

افضل العروض من بنده السعودية

عروض بنده السعودية للأسبوع الثاني من شهر رمضان الموافق التاسع من رمضان 1442، وهذه العروض سارية لمدة اسبوع من تاريخ الإعلان أو حتى نفاذ المنتج وتتمثل العروض فيما يلي:

زيت نباتي من النخلتين سعة لتر ونصف بسعر 14.95 ريال.

شاي ليبتون 300 كيس بسعر 29.95 ريال.

سكر الأسرة 10 كيلو بسعر 19.95 ريال.

أرز بسمتي 5 كيلو 29.95 ريال.

علبة طحينة بلدي سمراء اللؤلؤ 18.95.