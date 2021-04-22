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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بندة الجديدة السعودية حتى نفاذ الكمية في المقال التالي
تخفيضات بندة الجديدة السعودية حتى نفاذ الكمية، خلال هذا الشهر الكريم تقدم شركة بندة أفضل العروض و التخفيضات على الإطلاق، ولم تضع هذه العروض على منتجات محدودة حيث أن التخفيضات الموجودة على كافة المنتجات والسلع، كما أنها لم تضع موعد محدد لإنتهاء هذه العروض التخفيضات متوفرة في جميع فروع بنده هايبر بالمملكة السعودية حتى نفاذ الكمية الموجودة.
تخفيضات بندة الجديدة السعودية حتى نفاذ الكمية
تقدم بنده تخفيضات مميزة على منتجاتها حيث وصلت الخصومات على العديد من المنتجات إلى نصف السعر، سوف نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال أهم هذه العروض التي تم اختيارها من كتالوج بندة الجديد مع الصور التي تضم هذه التخفيضات.
تخفيضات بندة الجديدة السعودية على اللحوم الطازجة اللحوم الطازجة
تعرف تخفيضات بندة السعودية على اللحوم الطازجة والتي تقدمها الآن حتى نفاذ الكمية لديها وتتنوع بين اللحوم الحمراء البيضاء والحمراء والأسماك.
اللحوم الحمراء
يمكنك شراء عرق روستو بقري أو كولومبي أو برازيلي بسعر 38.95 ريال، كيلو كفتة لحم بقري أو كولومبي أو برازيلي 28.95 ريال، كيلو برجر لحم بقري أو كولومبي أو برازيلي بسعر 32.95 ريال، كيلو سجق لحم بقري أو كولومبي أو برازيلي بسعر 29.95 ريال، كيلو ستروجانوف لحم بقري أو برازيلي بسعر 39.95 ريال.
خصومات الأسماك
كيلو جمبري طازج مقشر ونظيف بسعر 59.95 ريال، كيلو جمبري مزارع بسعر 24.95 ريال.
تخفيضات الدجاج المجمد
- كيس دجاج محسب من شركة رويال وزن 750 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.
- عدد 2 دجاجة وزن كيلو، من شركة دوكس، بسعر 23.95 ريال بدلاً من سعر 31 ريال.
- صدور دجاج من شركة ساديا وزن 2 كيلو ونصف، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.
- كيس أفخاد دجاج وزن 900 جرام، من شركة ساديا، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.
خصومات السلع الغذائية
- عدد 2 زجاجة زيت نباتي من شركة نخلتين، وزن الزجاجة الواحدة لتر ونصف بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.
- كيس سكر ناعم، وزن 10 كيلو جرام، من شركة الأسرة، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 38.25 ريال.
- كيس أرز بسمتي، وزن 5 كيلو، من شركة الوليمة، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.
- عدد 4 أكياس مكرونة متنوعة، من شركة إيطاليانو وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18 ريال.
- كيس أرز كرنل أبيض، وزن 5 كيلو جرام، من شركة جرين فارمز، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.
- كيس أرز بنجابي وزن 10 كيلو جرام، من شركة تاج محل بسعر 57.95 ريال بدلاً من سعر 92.95 ريال.
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