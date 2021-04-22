“هنا” خدمة تهنئة الخريجات للعيال بعبارات الشكر والتقدير مع خطوات الإرسال

خدمة تهنئة الخريجات للعيال للتقديم إلى الناجحين في الاختبارات النهائية في المدارس والجامعات وما إلى ذلك بما يجمله من روح الحب والتمنيات بالخير، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتنزيل تلك الخدمة لنشر روح التمنيات والتشارك بين الطلاب والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، في إطار استمرار الإحساس بالمشاركة بالرغم من توقف الذهاب للمدارس، ونقوم بعرض كل ما يخص إرسال وتنزيل رسائل التهنئة بالنجاح للطلاب والطالبات.

انتهاء الاختبارات النهائية بوزارة التربية والتعليم

خدمة تهنئة الخريجات للعيال

هي خدمة جديدة قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحتها بالاشتراك مع منصة مدرستي لتهنئة الخريجين والخريجات وأيضا الأطفال بالمراحل التعليمية الأولى “العيال” بما يضيف روح الابتهاج لإضفاء السعادة بالرغم من الحجز المنزلي وعدم التشارك الفعلي بحضور حفلات التخرج للأطفال والكبار التي كانت قبل جائحة كرونا، وقد قامت وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج روضات الأطفال والصفوف الدراسية الأولى على الفور عبر المنصة ويكون إرسال بطاقات التهنئة نذيرا بالسعادة وخاصة في هذه الأيام الكريمات.

عن شهادة التخرج

خدمة جديدة قامت وزارة التربية والتعليم بإرسالها عوضا عن شهادات التقدير والتهنئة التي كانت ترسل للطلاب في الأعوام الماضية وتحتوي على شكل بطاقة التهنئة فيها اسم الطالب والتقديرات التي حصل عليها ثم سطرين يحتوى عبارات تهنئة وتمنيات للطالب ثم تختتم بالدعاء الخالص له ف الحياة المقبلة، ويتم إرسال تلك الشهادات عبر البريد الإلكتروني للطلاب أو في رسائل على الهاتف النقال بما يكون له رد فعل جميل خاصة على الأطفال الصغار وكذلك الخريجين ليشعروا بحلاوة النجاح.