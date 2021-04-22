نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الآن على المواد الغذائية ومنتجات الألبان والزيوت للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض العثيم ليوم الخميس الآن، لازال شهر رمضان الكريم متواجداُ ومستمراً بقوة داخل أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، ولا يزال تنوع المعروضات والمنتجات التي تتجدد داخل أسواق عبدالله العثيم يستمر خلال الفترة الجارية من 21 إبريل الحالي إلى 27 إبريل، تتنافس العثيم بالسلع والمنتجات الغذائية المتنوعة والتي تعرضها بأرخص الأسعار وبأعلى جودة. خصومات عروض العثيم بالسعودية عروض العثيم الاسبوعية خلطة زبدة إماراتي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين جبن قريش الوادي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 15.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مرتديلا حلواني بقر مع زيتون، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 29.50 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية مرتديلا سنيورة حبش سادة، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 23.95 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين دجاج لي بون مجمد 10* 1000 جرام، سعر المنتج 87.95 ريال سعودي بدلاً من 141.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم مشروم تان كامل/ شرائح، وزن 400 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 8.50 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم زيت فيكتو للطبخ، 1.5 لتر، سعر المنتج 11.50 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم جبن بريزيدون موزاريلا بيتزا، وزن 900 جرام، سعر المنتج 29.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب بطاطس لامب وستون الأصلية، وزن 2.5 كيلو، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم جده زيتون كوبوليفا شرائح أسود/ أخضر، وزن 900 جرام، سعر المنتج 11.95 ريال سعودي بدلاً من 21.80 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم أناناس ليبز شرائح، وزن 570 جرام، سعر المنتج 5.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه قهوة نسكافية جولد بلند، وزن 200 جرام، سعر المنتج 38.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس الآن على المواد الغذائية ومنتجات الألبان والزيوت للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الآن على المواد الغذائية ومنتجات الألبان والزيوت للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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