نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية في المقال التالي

عروض العثيم الرمضانية جبارة لهذا الأسبوع وهو الأسبوع السادس من حملة في شهر الخير عروضنا غير، حيث تقدم مجموعة أسواق العثيم للبيع بالتجزئة عروض وتخفيضات مذهلة على السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية واللحوم والمجمدات ومنتجات الألبان وياميش رمضان والعديد والعديد من الأشياء المختلفة و والمتعددة من مستلزمات واحتياجات المنزل، كما أن هناك مفاجأة تقدمها أسواق العثيم لعملائها القيمين وهي سهولة الاشتراك في خدمة اكتساب عن طريق التطبيق بكل سهولة مباشرة ودون حاجة الاتصال أو الذهاب إلى أحد فروع الشركة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية. عروض العثيم على السلع الغذائية والتموينية: أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي/ كريمي وزن 10 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 ريال.

عرض 4 حبات شبيهة القشطة بوك بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال.

جبن المراعي كاسات طعم القشطة/ شيدر وزن 500 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي.

كيس حليب نيدو بودرة وزن 2250 جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال. زيت زيتون الشعال بحر وزن 500 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال.

حليب هالي مكثف محلي بسعر 4.50 ريال سعودي بدلاً من 5.75 ريال.

حليب هالي بودرة وزن 1800 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.

عرض دجاج لاتينا مجمد بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال. جبن بولد كاسات بيضاء بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال.

جبن بوك/ البقرات الثلاث موزاريلا مبشور وزن واحد كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي.

جبن كرافت شيدر علب بسعر 20.95 ريال سعودي للعلبة 8 قطع أو 22.95 ريال للعلبة 6 قطع.

عرض 2 جبن كرافت أصلية بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 50.95 ريال. عروض الخضروات والفواكه الطازجة: كيلو برتقال عصير بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو قرع العسل بسعر 1.75 ريال سعودي.

عرض سلة كمثرى بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى روز ماري بسعر 6.50 ريال سعودي.

كيلو خس الايس بيرج بسعر 4.50 ريال سعودي.

كيلو موسى خضراء بسعر 4.25 ريال سعودي.

كيلو ملفوف محشي بسعر 2.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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