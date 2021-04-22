شوف تخفيضات الدانوب الأسبوعية على الالكترونيات والأدوات المنزلية

تخفيضات الدانوب الأسبوعية المميزة وعروض خاصة في الأسبوع الثاني من رمضان الكريم ونخصص هذا المقال لى أفضل العروض على الأجهزة الإلكترونية وأدوات الطبخ ومنها قدر 6 لتر ضغط تيفال ب 319 ريال، قدر مع غطاء بي أند دي 18 سم ب 72 ريال، وال 20 سم ب 80 ريال، طقم مقلاة تيفال قطعتين ب 99 ريال، صينية مستطيلة ديليمانو 40 سم ب 35 ريال، ترمس ستانلس ستيل بي أند دي 2 لتر ب 59 ريال، ترمس بي أند دي لتر ب 68 ريال، أواني متنوعة لتحضير المخبوزات ب 14 ريال، سلطة سبينتر بي أند دي ب 39 ريال، فناجين قهوة بي أند دي 12 قطعة ب 45 ريال.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية على الالكترونيات والأدوات المنزلية

عجانة هايبر بلس جانو 5 سرعات، 7 لتر ب 349 ريال، قلاية هوائية تيفال 1700 وات سعة 5،6 لتر ب 699 ريال، شواية الترا كومباكت تيفال ب 249 ريال، خلاط أى تي سي 570 مل ب 79 ريال، قطاعة مولينكس ب 89 ريال، خلاط يدوي مولينكس ب 79 ريال، طاهية الأرز راسل هوبز ب 99 ريال، موقد سيراميك كهربائي إمبيريال 1200 وات ب 89 ريال، مكنسة كهربائية تيفال ب 299 ريال.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية الالكترونيات

شاشة سمارت سامسونج 55 بوصة ب 3،199 ريال، شاشة سمارت سامسونج 65 بوصة ب 3،999 ريال، شاشة ال اي دي اندرويد سوني 75 بوصة ب 5،799 ريال، صانعة فشار إمبيريال ب 99 ريال، صناعة القهوة إمبيريال ب 299 ريال، غلاية ماء كهربائية إمبيريال 2،5 لتر ب 59 ريال.

عروض الدانوب الأسبوعية

طقم لحاف الدوق 5 قطع ب 299 ريال، مناشف استحمام ب 45 ريال، مخدة الدوق ب 28 ريال، صندوق غداء ستانلس ستيل بي اند دي ب 35 ريال، طفم غطاء لحاف الدوق 4 قطع ب 165 ريال، طقم ملاعق بي أند دي 6 قطع ب 29 ريال، مضخة ماء ب 12 ريال، طقم مفكات مع قطاعة بشفرة ب 18 ريال، دعاسة حمام بي أند دي ب 12 ريال.