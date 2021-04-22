نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية ل27 أبريل بخصومات شهر الخير 1442 في المقال التالي

عروض بنده السعودية الأسبوعية ،تقدم متاجر بنده السعودية عروض وخصومات أسبوعية علي المنتجات الغذائية والمعلبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستلزمات المطبخ وغيرها وتتميز متاجر هايبر بنده بتقديمها للمنتجات الخاصة بها وتحت أسم شعارها وتتميز تلك المنتجات بجودتها العالية وبكونها بأسعار مناسبة للعملاء، وفي هذا الأسبوع عروض بنده الاسبوعية حتي 27 أبريل 2021. عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض بنده السعودية علي أجهزة الجوال شياومي ريدمي 9 سي بسعر 395 ريال.

شياومي ريدمي 9 أي بسعر 355 ريال سعودي.

نوكيا 3.4 بسعر 499 ريال.

تابلت لينوفو أم 10 بسعر 599 ريال.

تابلت لينوفو إم 8 بسعر 529 ريال.

تابلت هواوي إم بي بسعر 579 ريال.

راوتر واي فاي هواوي بسعر 279 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي تاب A8 بسعر 529 ريال.

هواوي ميت باد تي 10 بسعر 589 ريال.

طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 169 ريال.

سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال.

هواوي واي 7p بسعر 649 ريال.

سامسونج A71 بسعر 1299 ريال سعودي.

لينوفو نوت كي 12 بسعر 569 ريال.

هواوي واي 9 أي بسعر 1049 ريال سعودي. عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع سكري رطب محلي مزارع النخيل للعبوة 9.95 ريال سعودي.

تمر معجون مزارع النخيل للعبوة بسعر 4.95 ريال.

تمر نبوت سيف محلي مزارع النخيل للكيلو بسعر 5.95 ريال.

سميد خشن إماراتي للكيلو بسعر 5.95 ريال.

بن خولاني محمص بسعر 49.95 ريال.

مكسرات مشكلة عادي بسعر 49.95 ريال.

حمص حب رقم 12 بسعر 8.95 ريال.

بهارات شوربة للكيلو بسعر 29.95 ريال.

لوز أبيض شرائح للكيلو بسعر 54.95 ريال.

ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال.

كفتة بقري كولومبي برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية ل27 أبريل بخصومات شهر الخير 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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