مكون لتنظيف عيون البوتاجاز مكونات سهلة للحصول على بوتاجاز لامع ونظيف

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بعد يوم طويل من استخدام البوتاجاز في تجهيز أصناف مختلفة ومتنوعة من الأكلات الشهية، تبحث السيدات عن مكون لتنظيف عيون البوتاجاز من الأوساخ والزيوت والدهون التي تراكمت عليه، تنظيف البوتاجاز أمر مهم وضروري لجميع السيدات وخاصة تنظيف العيون، من المؤكد أن عيون البوتاجاز إذا تراكمت عليها الزيوت والدهون مرة بعد مرة فتصبح ضعيفة جداً لأن هذه الأوساخ تكون حاجر يقلل من وصول الغاز إلى منافذه.
مكون لتنظيف عيون البوتاجاز
المواد الكيميائية التي تستخدم في تنظيف أي أدوات منزلية تكون حادة جداً ولها مخاطر قد تؤدي إلى حدوث حروق بالإضافة إلى ضيق في التنفس في بعض الأحيان لذا سوف نتحدث في هذا المقال عن مكون لتنظيف عيون البوتاجاز بصورة آمنة وفعالة.
مكونات فعالة لتنظيف عيون البوتاجاز
من أكثر الأمور التي تزعج كافة السيدات هو تنظيف عيون البوتجاز، ولكن علي العكس سيدتي فهذه الخطوة سهله جداً ويمكنك تحديد الميعاد المناسب للتنظيف من خلال متابعة حجم النار ولونها فإذا مال إلى الأصفر دل ذلك على حاجة عيون البوتاجاز للتنظيف، أما عن المكون الذي أثبت فاعلية في تنظيف العيون فهو مكون لا يخطر علي بال الكثير منها ألا هو الكاكولا ” المياه الغازية” تنظيف وبجدارة وذلك من خلال
- إزالة عيون البوتاجاز ووضعها في إناء واسع وعميق ثم نضع ليها مقدر لتر أو لتر ونصف من الكاكاو وتركها لمدة ساعتين على الأقل، حيث أن المياه الغازية تحتوي على كبير من الصودا و كافيا جدا لتفتيت الدهون والأوساخ مهما بلغت شدتها.
- صنع خليط مكون من ملعقة كبيرة من ملح الليمون الذي يستخدم في الطعام وملعقة من مسحوق غسيل الأطباق الخاص بكِ.
- ضعي عيون البوتاجاز في هذا الخليط بعد إخراجه من الكاكولا، استخدامي سلكة خشنة في التنظيف وسوف تندهشين من النتيجة.
- قومي بتلميع العيون وذلك من خلال مكون جبار في التنظيف والتلميع وهو معجون الأسنان.
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