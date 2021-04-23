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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة منتجات مستورده ومحلية في المقال التالي
كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة وغيرها من السلع المنزلية نوفرها لكم بشكل تفصيلي، ومنها لتر من سيزر عصير خال من السكر ب 5،95 ريال، فيكتوريا أرز بسمتي 10 كيلو ب 51،95 ريال، كويكر شوفان لتر ب 7،50 ريال، بيتي كروكر خليط الكيك 2 حبة ب 18،75 ريال، كرتون رمان هندي ب 31،95 ريال، موز فلبيني ب 5،75 ريال، ليمون أصفر أفريقي ب 6،95 ريال، قرع أصفر طويل ب 3،95 ريال، بصل أبيض بلدي ب 2،95 ريال، نعناع أو جرجير أو بقدونس ب 0،75 ريال، بصل يمني ب 2،75 ريال، برتقال لبناني ب 22،95 ريال، خس طويل بلدي ب 4،95 ريال.
كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة منتجات مستورده ومحلية
دجاج مقطع ومبهر ب 15،95 ريال، لحم مقطع بقري ب 31،95 ريال، أومال لحم مقطع ومبهر بقري ب 34،95 ريال، برجر دجاج ب 34،95 ريال، كباب لحم بقري ب 36،95 ريال، شيش طاووق ب 36،95 ريال، المسبح مكسرات مشكلة بدون ملح رقم 2 ب 53 ريال، المسبح لوز نيء ب 43 ريال، زيتون كالاماتا يوناني ب 30 ريال، زينة قشطة ب 23 ريال، هاجدو جبن قشقوان ب 50 ريال.
عروض أسواق المنتزه المجمدات
ماكين بطاطس 1،5 كيلو ب 16،95 ريال، العملاق الأخضر خضروات مشكلة مع الذرة 450 جم ب 6،95 ريال، الكرامة كنافة شعر 500 جم ب 5،95 ريال، كولد اليكس خضار مشكل 400 جم ب 3،50 ريال، الكرامة مربعات بف باستري كيلو ب 9،95 ريال، كاسير بطاطس 2،5 كيلو ب 7،95 ريال، العملاق الأخضر 6 أنصاف أكواز الذرة ب 10،95 ريال، مونتانا لب الجوافة كيلو ب 7،95 ريال، إيمبورج ملوخية 400 جم ب 3،50 ريال.
عروض أسواق المنتزه الأسبوعية
كوانتا ايس كريم منوع 5+1 ب 8،95 ريال، السنبلة خضروات مشكلة منوع 800 جم ب 8،50 ريال، داري بلك بيري منوع ب 9،95 ريال، السنبلة بف باستري منوع ب 5،95 ريال، الكبير أصابع جبت هلابيتو ب 8،95 ريال، الكبير برجر خضار ب 5،95 ريال، الكبير 4 أكواز ذرة ب 10،95 ريال، غنية كرات اللبنة كيلو ب 24،95 ريال، ريان لبنة كامل الدسم 2،25 كيلو ب 34،95 ريال.
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