شوف كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة منتجات مستورده ومحلية

كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة وغيرها من السلع المنزلية نوفرها لكم بشكل تفصيلي، ومنها لتر من سيزر عصير خال من السكر ب 5،95 ريال، فيكتوريا أرز بسمتي 10 كيلو ب 51،95 ريال، كويكر شوفان لتر ب 7،50 ريال، بيتي كروكر خليط الكيك 2 حبة ب 18،75 ريال، كرتون رمان هندي ب 31،95 ريال، موز فلبيني ب 5،75 ريال، ليمون أصفر أفريقي ب 6،95 ريال، قرع أصفر طويل ب 3،95 ريال، بصل أبيض بلدي ب 2،95 ريال، نعناع أو جرجير أو بقدونس ب 0،75 ريال، بصل يمني ب 2،75 ريال، برتقال لبناني ب 22،95 ريال، خس طويل بلدي ب 4،95 ريال.

كتالوج عروض أسواق المنتزه الطازجة منتجات مستورده ومحلية

دجاج مقطع ومبهر ب 15،95 ريال، لحم مقطع بقري ب 31،95 ريال، أومال لحم مقطع ومبهر بقري ب 34،95 ريال، برجر دجاج ب 34،95 ريال، كباب لحم بقري ب 36،95 ريال، شيش طاووق ب 36،95 ريال، المسبح مكسرات مشكلة بدون ملح رقم 2 ب 53 ريال، المسبح لوز نيء ب 43 ريال، زيتون كالاماتا يوناني ب 30 ريال، زينة قشطة ب 23 ريال، هاجدو جبن قشقوان ب 50 ريال.

عروض أسواق المنتزه المجمدات

ماكين بطاطس 1،5 كيلو ب 16،95 ريال، العملاق الأخضر خضروات مشكلة مع الذرة 450 جم ب 6،95 ريال، الكرامة كنافة شعر 500 جم ب 5،95 ريال، كولد اليكس خضار مشكل 400 جم ب 3،50 ريال، الكرامة مربعات بف باستري كيلو ب 9،95 ريال، كاسير بطاطس 2،5 كيلو ب 7،95 ريال، العملاق الأخضر 6 أنصاف أكواز الذرة ب 10،95 ريال، مونتانا لب الجوافة كيلو ب 7،95 ريال، إيمبورج ملوخية 400 جم ب 3،50 ريال.

عروض أسواق المنتزه الأسبوعية

كوانتا ايس كريم منوع 5+1 ب 8،95 ريال، السنبلة خضروات مشكلة منوع 800 جم ب 8،50 ريال، داري بلك بيري منوع ب 9،95 ريال، السنبلة بف باستري منوع ب 5،95 ريال، الكبير أصابع جبت هلابيتو ب 8،95 ريال، الكبير برجر خضار ب 5،95 ريال، الكبير 4 أكواز ذرة ب 10،95 ريال، غنية كرات اللبنة كيلو ب 24،95 ريال، ريان لبنة كامل الدسم 2،25 كيلو ب 34،95 ريال.