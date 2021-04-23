شوف كتالوج عروض التميمي الجود والعطاء

كتالوج عروض التميمي ، خلال شهر رمضان يحتاج كل منزل إلى شراء العديد من المستلزمات الرمضانية، من أطعمة ولحوم وعصائر ومكسرات كل ذلك وأكثر متوفر في أسواق التميمي بأقل الأسعار، ونبدأ العروض باللحوم الطازجة، ومنها أرجل دجاج كاملة اليوم 900 جم ب 11،95 ريال، لحم جمل أو لحم غنم نيوزيلاندي مفروم ب 34،95 ريال، ريب أي ستيك أو روست بقري ب 44،95 ريال، دجاج مجهز للشواء ومتبل على الطريقة المغربية ب 24،95 ريال، أوصال دجاج بالكريمة الحامضة والثوم المعمر ب 24،95 ريال، صدور دجاج شاورما بتتبيلة الشواء ب 24،95 ريال.

كتالوج عروض التميمي الجود والعطاء

برجر لحم سيجنتر أو لحم صغير بوتشر ب 29،95 ريال، نقانق ألماني كمبرلاند ب 29،95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط أو شيش كباب ب 24،95 ريال، دجاج مفروم اليوم 400 جم ب 9،95 ريال، سردين أو كات فش ب 5،95 ريال، سمك شعري فيلية ب 69،95 ريال، سمك دنيس ب 30،50 ريال، روبيان مسبق التجميد ب 26،95 ريال.

كتالوج عروض التميمي الطازجة

عنب جنوب أفريقي ب 10،95 ريال، تفاح روكيت صغير بلجيكا ب 10،50 ريال، جزر السعودية ب 2،95 ريال، خس روماني السعودية ب 1،95 ريال، كيك الكريمة قطع الشوكولاتة بالفانيلا ب 14،95 ريال، عوامة مشبك أو بلح الشام أسواق التميمي ب 29،95 ريال، قطعة كيك كراميل ب 4،95 ريال، كيك وسط أوريو أو الابة السوداء ب 39،95 ريال، خس ابسبرج السعودية ب 5،95 ريال.

عروض أسواق التميمي الرياض

زيتون أخضر اسباني ب 14،95 ريال، زيتون أخضر أردني ب 12،95 ريال، لحم مملح أو مجفف ب 20،95 ريال، صدر ديك رومي مدخن ب 53،95 ريال، ويتون كلاماتا كلوسال ب 21،95 ريال، نقانق لحم تشوريزو ب 19،95 ريال، جبن برميزان ايطالي ب 57،95 ريال، قشطة فطور ب 10،95 ريال، جبن مجدولة سورية ب 30،95 ريال، صلصة جبنة تشيدر ب 17،95 ريال، جبن سويسري دليكتيرا ب 28،95 ريال، أناناس مجفف أو مانجو ب 16،95 ريال.