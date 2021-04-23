نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في رمضان 2021 أقوي العروض على المواد الغذائية ومستلزمات المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في رمضان 2021 الأسواق التي تمتلك شهرة كبيرة للغاية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك نظرا لما تمتع به هذه الأسواق من مميزات رائعة للغاية، حيث تعمل العثيم على تقديم جميع المنتجات التي يحتاج إليها المنزل السعودي من مواد غذائية وسلع مختلفة، بتخفيضات كبيرة للغاية تصل على بعض المنتجات إلى ما يفوق 50%.

عروض العثيم في رمضان 2021

عروض العثيم في رمضان المميزة التي سوف تجذب إليك بصورة كبيرة، فمن المعروف عن العثيم أنها تقدم مجموعة من العروض المميزة ليس في شهر رمضان فقط، وإنما على مدار أيام العام بالكامل.

فمجموعة العثيم تعمل على توفير جميع المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل، فسوف تجد أن العثيم تقوم ببيع العديد من المنتجات المختلفة مثل مستلزمات التجميل وأدوات العناية، ولا ننسي بالطبع الخضروات والفواكه واللحوم والمجدات.

مجلة عروض العثيم اليوم

وقد حرصت العثيم على توفير مجموعة من العروض المميزة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث شملت العروض مجموعة من العروض المميزة على المنتجات المختلفة التي نحتاج إليها جميعا في رمضان، وأغلب العروض سوف تجدها على المواد الغذائية.

فقد ضمت العروض مجموعة من الفواكه المميزة مثل المانجو والتفاح والفراولة والعنب، وكذلك مجموعة من العروض على مجموعة من الخضروات مثل الفلفل والملفوف، والخس والبطاطس والثوم وغيرها الكثير، وجميعها عروض وتخفيضات مميزة للغاية تصل على بعض المنتجات إلى ما يفوق نسبة خصم 50%.

عروض الفواكه من العثيم

عروض العثيم في رمضان على الفواكه مميزة للغاية ومنها:-

كيلو مانجو تيمور بسعر 45 ريال سعودي للكيلو الواحد.

سعر كيلو التفاح الأخضر 95 ريال سعودي.

فراولة علبة بسعر 95 ريال سعودي.

كمثري روز ماري بسعر 45 ريال سعودي للكيلو الواحد.

مانجو يمني قلب الثور بسعر 95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض العثيم على الأنانس بسعر 95 ريال سعودي للحبة الواحدة