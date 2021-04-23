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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العامر الأسبوعية خيرك عامر يارمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العامر الأسبوعية تحت شعار خيرك عامر يارمضان، سوف تستمر تلك العروض حتى منتصف الشهر الكريم، ومنها العلالي الشوفان الأبيض 400 جم 4 حبات ب 10 ريال، فريشكو جبنة مطبوخة 56 جم 5 حبات ب 9،95 ريال، بيتي كروكر كريم كراميل ب 6،95 ريال، أي ميكس أزرق 2 في 1 مسحوق غسيل 3 كيلو ب 16،95 ريال، ريد ليبل شاي علاقي ثقيل 100 حبة ب 7،95 ريال، جيف غسيل صحون 750 مل منوع ب 6،95 ريال، انكور جبن فيتاء بيضاء كيلو ب 11،50 ريال، استرا جبنة حلوم كيلو ب 29،95 ريال، كفتة لحم ب 62،95 ريال.
عروض العامر الأسبوعية خيرك عامر يارمضان
العامر برجر خضارا كيلو ب 29،95 ريال، سجق بقري كيلو ب 32،95 ريال، العامر رول دجاج كيلو ب 31،95 ريال، كفتة دجاج كيلو ب 29،95 ريال، لحم هريس بقري ب 33،50 ريال، لحم غنم نعيمي بالعظم ب 59،95 ريال، شيش طاووق بالزعفران كيلو ب 34،95 ريال.
عروض العامر الأسبوعية المنتجات العضوية
فلورا كريم نباتي لتر ب 19،95 ريال، ويلنس طحين الذرة الناعم العضوي 500 مل ب 14،50 ريال، ويلنس طحين الأرز الناعم العضوي 500 جم ب 11،50 ريال، الشفاء عسل طبيعي 400 جم ب 26،95 ريال، عسل زهرة الأكاسيا 400 جم ب 47،95 ريال، الشفاء عسل طبيعي 500 جم ب 26،95 ريال، الشفاء عسل الغبة السوداء 500 جم ب 65،95 ريال.
عروض العامر للتسوق
نادك جبنة كريم 900 جم 2 حبة ب 27،95 ريال، نادك زبدة بدون ملح كيلو ب 31،95 ريال، بتلو برجر دجاج بالبقسماط 900 جم ب 14،95 ريال، بتلو برجر دجاج 1150 جم ب 17،95 ريال، هناء رقائق كاملة شوفان + كاستن للفواكه مجاناً ب 7،95 ريال، هاينز طماطم كاتشب 400 جم ب 8،50 ريال، قودي متبل فرنسي ب 6،75 ريال، قودي مكرونة فيتو تشيني ب 7،95 ريال، الوزير زيت زيتون صافي 500 مل ب 14،95 ريال.
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