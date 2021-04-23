نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية على اللحوم حتى 15 رمضان 1442 في اسواق العثيم ماركت othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية على اللحوم والدجاج ومختلف الأطعمة البروتينية تمتد حتى 15 رمضان 1442، والتي تتنوع فيما بينها لتشمل اللحوم حمراء من كافة أنواع الماشية، وكذلك الدجاج الكامل والمقطع، كل هذا وأكثر بكثير في اسواق العثيم ماركت othaim market ، حيث تضم خصومات العثيم في الأسبوع الحالي تشكيلة متنوعة من أكثر المواد البروتينية التي يقبل عليها المستهلك، خاصةً في هذا الشهر الفضيل.

عروض العثيم الاسبوعية على اللحوم حتى 15 رمضان 1442 في اسواق العثيم ماركت othaim market

عروض العثيم اليوم على المواد الغذائية البروتينية تتجدد دومًا مع صباح كل يوم أربعاء من كل أسبوع، لتتجدد معها خصومات أسعار كافة المنتجات المتضمنة في أسواق العثيم المتميزة في جودتها، والتي لا تقتصر على اللحوم أو الأغذية فقط، بل يوجد كذلك تخفيضات العثيم اون لاين المميزة على مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، وأيضًا مستلزمات المنزل والطفل.، والتي نوافيكم بكل جديد يطرأ عليها.

عروض العثيم الاسبوعية

اختارنا لكم في الفقرة التالية تخفيضات سوبر ماركت العثيم على لحوم الماشية الحمراء من غنم، وعجل، وحاشي:

لحم غنم روماني بالعظم طازج، سعر الكيلو 57.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم طازج، سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج، سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 58.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

نستعرض معكم تخفيضات العثيم على الدجاج من شركات شهيرة مثل التنمية واليوم:

دجاج التنمية طازج، سعر 800 جرام 13.50 ريال سعودي.

ارجل دجاج التنمية طازج، سعر 450 جرام 5.50 ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج، سعر 800 جرام 13.50 ريال سعودي.

اسواق العثيم

نستكمل في التالي باقي عروض العثيم الترويجية على الدجاج:

دجاج لي بون مجمد من الوزن 1000 جرام بسعر 8.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

دجاج لي بون مجمد 10×1000 جرام بسعر 87.95 بدلًا من 141.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار مخفضة، والتي يهتم عثيم السعودية بتقديمها لعملائه في المملكة، حيث يسعى جاهدًا لكسب ثقتهم من خلال خصومات أجهزة الجوالات والإلكترونيات، وهذا مع ما يقدمه العثيم سوبر ماركت من تخفيضات على الأطعمة والمشروبات، ومستلزمات الطبخ والعناية الشخصية.