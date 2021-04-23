نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعه 11 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض المميزة جدا والتي تقدم افضل المنتجات الغذائية وجميع الأدوات المنزلية والكهربائيه بخصومات كبيره تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان المبارك لذالك ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة حيث يتوفر هذه العرض حتي يوم الثلاثاء 27 ابريل 2021 كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات من عروض العثيم.

عروض العثيم اليوم



تحتوي عروض اسواق العثيم علي العديد من المنتجات والتي سوف نقدمها لكم :

تشمل عروض أسواق العثيم شاي ربيع بسعر 18.95 ريال سعودي

تشمل عروض أسواق العثيم تونه بسعر 11.95 ريال سعودي

تشمل عروض أسواق العثيم مسحوق تايد لغسيل الملابس بسعر 29.95 ريال سعودي

تشمل عروض أسواق العثيم اليوم ارز بسعر 46.95 ريال سعودي

تشمل عروض أسواق العثيم جبن المراعي بسعر 10.50 ريال سعودي

تشمل عروض أسواق العثيم حليب نيدوا بسعر 46.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم اليوم الجمعة جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية والمكسرات حيث تقدم معجنات مشكله بسعر 24.95 ريال سعودي و عجين السمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي و عجين الكنافة بسعر 9.95 ريال سعودي و بلح الشام بسعر 17.50 ريال سعودي قطايف بالمكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي و كنافه بجوز الهند بسعر 18 ريال سعودي وبخصم 50%

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع انواع الفواكه والخضروات :

تقدم عروض العثيم اليوم كمثري بسعر 6.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم خس بسعر 4.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم كوسه خضراء بسعر 4.25 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم ملفوف المحشي بسعر 2.25 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم فلفل حار اخضر بسعر 4.45 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم برتقال بسعر 2.95 ريال سعودي

كما تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع التمر والذي يحتاجه كل بيت أثناء الإفطار والسحور :

تقدم أسواق العثيم تمر عجوه بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم تمر انتاج النخيل رطب بسعر 12.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تمر تمارا بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تمر جالاكسي بسعر 36.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض العثيم اليوم علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والجوالات وشاشات التليفزيون بمختلف أنواعها واحجامها ومحتلف انواع الملابس للرجال والنساء حيث تستمر هذه العروض في متاجر وأسواق عبد لله العثيم لمده أسبوع وحتي يوم الثلاثاء 27 ابريل فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات كي تستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة والمتنوعة بمناسبه شهر رمضان الكريم.

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