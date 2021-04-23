نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الراجحي للسيارات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير عن عروض الراجحي للسيارات فهو عادةً يقدم مجموعة من العروض على أسعار السيارات سواء كانت الكاش أو التقسيط لجميع العملاء طوال العام، مما يسهل حركة البيع من خلال البنك، وفي شهر رمضان المبارك أعلن مصرف الراجحي على تقديم مجموعة من العروض التي تساعد العملاء الاستفادة بالعرض المنافس الذى تقدمه، وسوف نتعرف على ذلك خلال السطور القادمة.

عروض الراجحي للسيارات 2021

يُقدم مصرف الراجحي عرض شهر رمضان، وهو عبارة عن الإعفاء من دفع القسط الأول لجميع العملاء عده شراء سيارة جديده من خلال المصرف، بالإضافة إلى عرض منافس لجميع العملاء، وهو التمويل التأجيري لأنواع السيارات المختلفة.

كما أكد مصرف الراجحي أنه يقدم افضل الفرص لجميع العملاء حتى يستطيع الجميع تأجير السيارات بكل سهولة، ويتم الحصول على هذا العرض عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي، وتعبئة النموذج الخاص به، وتسجيل رقم الهاتف وسوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء التابع للمصرف بالتواصل مع العميل، تعرف أيضًا على عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش اليوم.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

يقدم مصرف الراجحي عرض تأجير السيارات بتحويل الراتب، وذلك يتمثل في التالي:

سداد الدفعة الأولى 50%.

الرسوم الإدارية بقيمة 50%.

القسط الشهري مخفض على جميع أنواع السيارات.

عرض التوفير على الدفعة الأخيرة يصل إلى 40%.

مده السداد بشكل أطول تصل إلى 60 شهر.

المعدل السنوي الذي يتم دفعه شامل التامين يبدا من 4.76%.

كما يتم إعفاء جميع العملاء من دفع القسط الأول، وذلك بحد اقصى 1500 ريال سعودي حيث يتم استرداد هذا المبلغ من خلال العميل بعد مرور خمس أيام عمل، تعرف على سعر ازيرا 2021 فل كامل الآن.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

عروض الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب تتمثل في التالي:

يتم سداد الدفعة الأولى 5%.

نسبه الدفع للرسوم الإدارية 50%.

تخفيض القسط الشهري لجميع العملاء.

الدفعة الأخيرة عبارة عن 35%.

زياده فتره السداد حتى وصلت إلى 60 شهر.

من خلال عروض الراجحي للسيارات يمكن الحصول على افضل عرض خلال شهر رمضان المبارك، والإعفاء من دفع القسط الأول للسيارة، بالإضافة إلى الاستفادة من زيادة مدة الدفع، وتخفيض القسط الشهري، وهذا يناسب جميع عملاء مصرف الراجحي.