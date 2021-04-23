شوف عروض الراجحي للسيارات 2021 برمضان أعفاء القسط وسيارة بدون دفعة أولي

عروض الراجحي للسيارات 2021 في شهر رمضان الحالي والحصول علي سيارتك المفضلة وعرض الشهر الكريم يقوم بنك الراجحي بأعفاء القسط الأول ويقدم عروض الراجحي تقسيط لأي سيارة ترغب في شراؤها ولا يتم تقديم دفعة أولي علي شراء السيارة وذلك ضمن عروض الراجحي رمضان الحالي ويشمل العرض العديد من أنواع السيارات و عروض الراجحي الجديدة علي سيارات ماركات عالمية ومنها عروض الراجحي تويوتا وهي الماركة العالمية المفضلة عند العديد من مستخدمي السيارات ويشمل العرض علي السيارات الحديثة عروض الراجحي علي السيارات 2021 ويقدمه بأقساط تلائم الجميع مع الميزة الرائعة التي تم تفعيلها في شهر رمضان وهي أعفاء المشتري من الدفعة الأولي لشراء السيارة ، الراجحي للسيارات تقسيط بشكل يلائم الدخل لكافة الشخص حيث يتم التقسيط وفقاً لما يتم تحصله من رواتب وفي هذا المقال سنتعرف بشكل تفصيلي علي عروض مصرف الراجحي .

عروض الراجحي للسيارات 2021 بدون أي رسوم إدارية وبدون أي دفعات أولي كمقدم للسيارة

يتم شراء السيارة من مصرف الراجحي بأعفاء من القسط الأول لشراء السيارة . شراء السيارة بدون أي رسوم خاصة بأي إداريات أو أي دفعات مقدمة . يتم بعد تحديد السيارة المرغوبة للشراء يتم تقسيطها بقسط شهري منخفض . الدفعة الأخيرة التي يتم تسديدها في السيارة التي تم شراؤها تصل إلي 40% . عروض الراجحي تقسيط لأي سيارة حديثة مدة السداد لها تصل إلي 60 شهر . المعدل المحدد للسداد السنوي يشمل التأمين علي السيارة بقيمة محددة وهي 4.76% . يتم أعفاء أي مشتري لسيارة حديثه من الدفعة الأولي والحد الأقصى للأعفاء يصل إلي 1500 ريال سعودي ويتم استرداده في حساب العملي البنكي بعد استقطاع القسط الأول بالتاريخ المحدد وذلك خلال 5 أيام عمل في بنك الراجحي .

العروض التي يقدمها مصرف الراجحي علي تأجير السيارات وعرض شهر رمضان

الدفعة الأولي المحددة لتأجير السيارة يصل إلي 5% .

عروض الراجحي رمضان علي تأجير السيارات وصفر رسوم إدارية .

علي تأجير السيارات وصفر رسوم إدارية . القسط الشهري المحدد لتأجير السيارات يكون بشكل منخفض من الراجحي .

الدفعة الأخيرة الخاصة بتأجير السيارات تحددت بنسبة 35% من مصرف الراجحي .

المدة المحددة في تأجير السيارات من عروض مصرف الراجحي 60 شهراً .

60 شهراً . معدل النسبة المئوية السنوية المحددة تصل إلي 6.56% من عروض الراجحي في رمضان .

أيضاً يتم أعفاء كافة العملاء من القسط الأول ولكن بحد أقصي تم تحديده من الراجحي بقيمة 1500 ريال ويتم استرداد ذلك المبلغ في الحساب الخاص بالعميل بالبنك في التاريخ المحدد لاستقطاع القسط الأول لتأجير السيارات خلال مدة 5 أيام عمل .

أمثلة من بنك الراجحي فيما يخص قيمة المبالغ التي يتم استردادها في حساب العميل

أذأ تم تحديد القسط قيمته 2000 ريال لأي عميل يتم إعادة مبلغ بقيمة 1500 ريال سعودي لحساب العميل البنكي . أذأ تم تحديد القسط قيمته 1300 ريال لأي عميل يتم إعادة مبلغ بقيمة 1300 ريال سعودي لحساب العميل البنكي . عروض الراجحي علي السيارات 2021 والأمثلة السابقة لقيم المبالغ التي تحددت بحد أدني من بنك الراجحي . أذأ تم تحديد القسط قيمته وفقاً لدخل العميل وبناءً عليه يتم تحديد قيمة القسط والمبلغ المسترد من البنك يتم تحديد كافة الشروط من خلال البنك وما هو المتوافق مع العميل في تسديد القسط واسترداد المبالغ .

ما هي الخطوات الخاصة بالتقديم علي بنك الراجحي فيما يخص العروض

يتم التقديم علي مصرف الراجحي من خلال زيارة أي فرع من الفروع المنتشرة في السعودية .

يمكن أيضا ً التقديم من خلال رقم الهاتف الخاص ببنك الراجحي وهو رقم 08001241222 .

الوسيلة الثالثة ليتم التقديم علي بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني والاستفادة من عروض الراجحي للسيارات 2021 .

. يتم تطبيق كافة الشروط والأحكام وفقاً للوائح الداخلية الخاصة ببنك الراجحي وللاطلاع عليها يمكنكم زيارة الموقع .

عروض مصرف الراجحي علي السيارات يسري حتي تاريخ 11 من شهر مايو 2021 أو أذأ ما تم نفاذ الكمية أيهما أقرب .

تم التصريح من البنك أنه قد يتم أختلال المواصفات الخاصة بالسيارة التي يتم عرضها من الراجحي وأيضاً صورة السيارة وذلك بغرض أن يتم عمل الدعاية للسيارة .

بنك الراجحي للسيارات المستعملة أيضاً لها عروض ويتم التعرف عليها من خلال الوسائل التي من خلالها يتم التقديم علي بنك الراجحي والاستفادة من العروض الخاصة بالسيارات المستعملة وقيمة أقساطها والمدة المحددة للأقساط .

عروض الراجحي للسيارات 2021 وكانت هذه المعلومات التي تشمل العروض الخاصة بشهر رمضان وأيضاً العروض التي تستمر وفقاً للموعد الذي تم توضيحه في المقال ويشمل العرض الذي يتم تقديمه من بنك الراجحي عروض السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتم توضيح قيم المبالغ التي يتم ردها لأي عميل كما تم التوضيح ما هي الخطوات التي يتم من خلالها التقديم علي البنك .