نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في رمضان على الأجهزة المنزلية والجوالات وفرص ذهبية للربح في المقال التالي

عروض العثيم هذا الأسبوع على الأجهزة المنزلية وأنواع مختلفة من الجوالات تعتبر فرصة رائعة لمحبي التسوق، ومريدي تجديد المنزل، ولذلك تمنح أسواق عبد الله العثيم عملائها عروضاً مميزة وتخفيضات هائلة على الأدوات الكهربية والأجهزة الإلكترونية بأقل الأسعار، فتحت شعار ” في شهر الخير عروضنا خير” تستمر عروض أسواق العثيم على جميع السلع المعروضة في جميع الفروع من سلع البقالة والإلكترونيات وغيرها لإرضاء العملاء كما توفر عبر تطبيق اكتساب العثيم الفرصة للمساعدة في إعانة الفقراء، كما يمكن للعملاء الحصول على جوائز العثيم باتباع مجموعة من الشروط سوف نذكرها في هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة جوال سامسونج اي 01 كور 16 جيجا سعر الحبة 335 ريال.

جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1349 ريال.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 66 ريال فقط.

قد ضغط كولين كهربائي سعة 8 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

فرن كولين كهربائي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال.اشتري سخان ساندوتش اي تي سي مقابل 59 ريال فقط.

احصل على ميكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 239 ريال.

غلاية ماء جي في سي بسعر 29 ريال فقط.

مكواة اوكارينا بخار بسعر 59 ريال فقط.

احصل على قطاعة خضار كينود 550/40 مقابل 99 ريال فقط. اشتري ضمن عروض العثيم غلاية ماء كوولين زجاج سعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال فقط.

مكواة جيباس بسعر 69 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة كليك أون بسعر 26 ريال.

خلاط أولسن مارك 4 × 1 بسعر 115 ريال. تخفيضات العثيم مول شاشة أورال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1499 ريال.

شاشة أورال ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1799 ريال.

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1489 ريال.

شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 549 ريال. جوال سامسونج ايه 42 سعر الحبة 1349 ريال.

حقيبة سفر ماي ترفل ترولي متوفرة بثلاث مقاسات مختلفة بأسعار 88 ريال، 108 ريال و124 ريال.

حقائب سفر سوفت ترولي ثلاث أحجام مختلفة بأسعار 54 ريال، 104 ريال و119 ريال سعودي.

صينية فرن كاسا بونيتا بيضاوي ثلاث قطع بسعر 22.95 ريال.

طاولة كوري بور تيم 110 × 38 سم بسعر 59.95 ريال. الشروط اللازمة لربح جوائز العثيم إليكم الشروط الواجب اتباعها للفوز بجوائز رصيد اكتساب حتى 500 ريال سعودي طوال أيام شهر رمضان المبارك: يتوجب عليك متابعة حساب العثيم على سناب شات AlothaimMarkets

قم بإرسال الإجابة الصحيحة عبر الرسائل الخاصة في حساب سناب شات.

قم بإرفاق اسمك الثلاثي + رقم عضوية اكتساب.

تقوم المجموعة بنشر السؤال يومياً الساعة 8 مساءً، بينما يتم استقبال الاجابات من الساعة 9 مساءً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي.

يتم نشر الفائزين في اليوم التالي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم في رمضان على الأجهزة المنزلية والجوالات وفرص ذهبية للربح - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم في رمضان على الأجهزة المنزلية والجوالات وفرص ذهبية للربح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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