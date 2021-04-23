شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع لرمضان وحصومات ضخمة من 22% وحتى تصل الى 53% على اللوازم الغذائية

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عروض هايبر بنده هذا الاسبوع لرمضان، في المملكة العربية السعودية توجد أسواق هايبر ماركت بنده التي تشتهر بأسعار منتجاتها الرائعة، تقدم أسواق هايبر بنده ماركت للعملاء السعوديين بعض المنتجات الغذائية التي تحمل علامتها التجارية هذه المنتجات اشتهرت في المملكة وذلك لأن جودتها رائعة وتختلف عن باقي المنتجات وبجانب ذلك أسعارها تعتبر تنافسية، أسواق بندة أيضاً تقدم الكثير من العروض اليومية والاسبوعية هذه العروض ينتظرها الكثير وذلك لأنها توفر لهم جميع احتياجاتهم الأساسية من جميع السلع بأقل الأسعار. عروض هايبر بنده عروض بنده هذا الاسبوع تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر فول مدمس حدائق كاليفورنيا 450 جم 4 عبوات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر فول مدرس درجة اولى 450 جم 6 عبوات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر مرقة دجاج ماجي 24 قطعة 20 جم علبة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر فطر حب مقطع فاخر حدائق شتورة 425 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

عروض بنده جده بلغ سعر لانشون دجاج أو بقري يونيون 800 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع لرمضان وحصومات ضخمة من 22% وحتى تصل الى 53% على اللوازم الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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