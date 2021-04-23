مسابقة الحلم mbc dream 2021 والسحب على جائزة الـ500.000$

سحب مسابقة الحلم mbc dream 2021 الجديد على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، ينتظر اسم فائز جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي للحظة السحب على الجائزة الأكبر حتى الآن خلال العام الجاري، والتي أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أنها ستكون على جائزة الأسرة في رمضان، كما كشف عن مفاجأة أخرى هي الأولى من نوعها، وهي جائزة خاصة للمشتركين أثناء توقيت السحب على الجائزة وإعلان اسم الفائز، ليتم الاختيار من بين هؤلاء المشتركين عن اسم فائز آخر بمنزل الأحلام باليونان

مسابقة الحلم mbc dream 2021

تحتفل مسابقة الحلم mbc dream 2021 بالذكرى الخامسة عشر على انطلاقها، من خلال تقديم أضخم عرض من الجوائز المالية ليها على الإطلاق، تخطى مجموعها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعهم على عدد من السحوبات المتفاوتة من حيث القيمة والشهرية تقريبًا، حيث يعد السحب الجديد على جائزة الـ 500.000$ هو السحب رقم 3، حيث سبقه سحبين، الأولى بقيمة 125 ألف دولار وفاز به المواطن الأردني محمد اللوباني، بينما كان السحب الثاني على جائزة ربع مليون وفاز بها مواطن إمارات من أصل سوري، ليبدأ بعده مباشرةً الاستعداد وتلقي طلبات الاشتراك للسحب المقبل.

أرسل رسالة تحتوي على كلمة حلم

ويُمكنك الآن الالتحاق بِركَاب المشتركين في السحب الجديد من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الاتصال التليفوني على ذات الأرقام والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، في الوقت الذي يواصل فيه الكثيرين الاشتراك من خلال الجوالات عبر تطبيق helm بإضافة الكود الدولي لدولته ورقم الموبايل، أو المشاركة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر النموذج المُدرج على الموقع الإلكتروني للمسابقة، على غرار الصورة التالية:

آخر موعد للاشتراك في سحب الأسرة

مع العلم أن آخر موعد في الاشتراك في سحب الأسرة في شهر رمضان هو قبيل بدء برنامج السحب والإعلان عن اسم الفائز، حتى يتم غلق الباب والاختيار من بينهم.