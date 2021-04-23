نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده الأسبوعية في رمضان في المقال التالي

نقدم لكم أقوى وأفضل عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك، شركة بنده تقدم لكم عدد من التخفيضات كعادتها دائماً على عدد كبير من احتياجات المنزل العصري، وأدوات المطبخ، وعلى الأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية، والشاشات الحديثة، وعلى أنواع عديدة ومميزة من الألبان ومنتجاتها مثل الجبن الذي يأتيك بأعلى جودة وأقل سعر مع بنده، كما أن العروض بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 رمضان ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 رمضان لعام 1442 من الهجرة. تخفيضات بنده على منتجات الأجبان: قسم المخللات: زيتون أسود ماتون مغربي سعر الكيلو قبل الخصم 26.25 ريال سعودي، سعر الكيلو بعد الخصم 19.95 ريال سعودي.

زيتون حار مشكل مغربي بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو، بدلاً من سعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

مخلل مشكل يوناني بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من سعر 15.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون أخضر محشي كوبوليفا سعر الكيلو بعد الخصم 17.95 ريال سعودي، سعر الكيلو قبل التخفيض 22.95 ريال سعودي. قسم المرتديلا: مرتديلا بقري سادة / بالزيتون / بالفلفل حلواني أخوان سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 51.95 ريال سعودي. قسم الجبن: جبنة إيدام / جودا بريزيدن بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم، السعر قبل الخصم 66.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا قالب حلواني بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو، بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي. قسم الحلاوة: حلاوة طحينية سادة الجميل الكيلو بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21.95 ريال سعودي. قسم المربى: مربى الزوادة بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو متنوع. جبن قليل الدسم تشيزالاند قريش سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 25.25 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن أبيض دوبل كريم / فيتا / دمياطي دومتي هو 22.95 ريال سعودي قبل التخفيض، السعر بعد تخفيض بنده هو 14.95 ريال سعودي للكيلو.

لبنة عادي / قليلة الدسم بريزيدن بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر 14.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن شيدر أحمر / بيضاء إيرلندي الكيلو بسعر 44.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 63.25 ريال سعودي.

عرض بنده على جبنة رومي هيلثي فود بسعر 49.25 ريال سعودي للكيلو قبل الخصم، السعر بعد الخصم 32.95 ريال سعودي للكيلو.

جبنة حلوم أسترا سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 48.95 ريال سعودي.

طحينة بلدي سمراء اللؤلؤة سعر العلبة 18.95 ريال سعودي من هايبر بنده، بدلاً من سعر 25,95 ريال سعودي.

مكدوس الزوادة بسعر 23.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم، بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الأسبوعية في رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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