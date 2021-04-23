نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية ارخص عروض رمضان 1442 الجديدة في المقال التالي

عروض هايبر بنده السعودية Hyper panda ارخص عروض وتخفيضات، كما يعرض أقوى الخصومات على اسعار المنتجات في عروض بنده الاسبوعية في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، والتي تتميز بالتنزيلات في أسعار أفضل المنتجات الغذائية المصنّعة بجودة عالية، وتتضمن عروض بنده Panda لهذا الأسبوع أقوى عروض الشوكولاتة لمحبي وعشاق الشوكولاتة بمختلف أنواعها، كما تتضمن العروض أيضًا التخفيضات على أسعار زيت الزيتون والزيوت النباتية المصفاة ذات الجودة الممتازة، ومن أوفر عروض رمضان من هايبر بنده عرض علبة شوكولاتة جواهر جالكسي 900 جرام مشكلة بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 83.95 ريال سعودي، عرض 1+2 أكياس شوكولاتة مينيز جالكسي بالبندق وزن 150 جرام أو بالكراميل وزن 168 جرام بسعر 28.95 ريال سعودي، وفيما يلي باقي العروض. عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية عرض خاص من بنده السعودية على علبة شوكولاتة مينيز مارس وزن 247 جرام أو سنيكرز وزن 255 جرام أو تويكس وزن 260 جرام أو باونتي وزن 285 جرام بسعر خاص 12.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

عرض الأسبوع من بنده هايبر ماركت على كيس شوكولاتة مشكلة 35 حبة وزن 710 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 52.95 ريال سعودي.

عرض مميز في رمضان من بنده على كيس شوكولاتة مشكلة جالكسي بالتمر وزن 299 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

أقوى عروض الشوكولاتة من بنده السعودية في شهر الخير على كيس شوكولاتة سنيكرز كريسبر (5 × 40 جرام) بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي. بنده Panda عرض مميز وحصري من هايبر بنده Hyper panda في السعودية 1+1 كريمة البندق والكاكاو ممن بنده 750 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 59.90 ريال سعودي.

عرض خاص على 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز من عافية بسعر خاص 42.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

عرض 2 حبة 500 مل من مزيج زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون من بيتوتي بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

عبوة ترويجية (3 × 1.5 لتر) زيت ذرة مازولا بسعر 36.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية (3 × 1.5 لتر) زيت دوار الشمس من مازولا بسعر خاص 36.95 ريال سعودي بدلًا من 43.95 ريال سعودي. عروض بنده Hyper Panda عرض شوكولاتة جواهر جالاكسي رمضان 220 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

شوكولاتة سادة ام اند امز 175 جرام او شوكولاتة ام اند امز بالفول السوداني 180 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية 2 عبوة زيت ذرة من عافية 1.5 لتر + 2 عبوة زيت ذرة 500 مل بسعر 37.95 ريال سعودي.

عرض 700 جرام جبنة قشقوان من بنده بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي. هايبر بنده Hyper Panda عرض 2 كيلو صدور دجاج طرية من بنده بسعر خاص 39.95 ريال سعودي بدلًا من 52.95 ريال سعودي.

عرض 2 حبة حليب مكثف محلى من بنده 397 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

عرض كيس 6 حبات خبز البرجر بالسمسم من بنده بسعر 2.95 ريال سعودي بدلًا من 3.50 ريال سعودي.

عرض 2 كيس جبنة موزاريلا مبشورة من بنده 200 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

عرض 800 جرام خضار مشكل من بنده بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 7.95 ريال سعودي. وتتوالى تخفيضات بنده وهايبربنده في المملكة السعودية، وعروض رمضان الأسبوعية على مدار الشهر، ويقدم هايبر بنده لعملائه داخل المملكة أقوى وأجود أنواع المنتجات بأسعار أقل، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض هايبر بنده السعودية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 15 رمضان 1442. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية ارخص عروض رمضان 1442 الجديدة error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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