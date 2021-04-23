شوف عروض بنده السعودية اقوى رمضان 1442 مع هايبر بنده Hyper Panda ارخص عروض بندة

عروض بنده السعودية الأسبوعية اوفر في رمضان 1442، وأقوى العروض والتخفيضات الرمضانية في المملكة السعودية لهذا الأسبوع، يقدم هايبر بنده Hyper panda أفضل التخفيضات والتنزيلات على أسعار الإلكترونيات، بما تشمله عروض الشاشات، عروض بندة الجوالات، عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة المطبخ الصغيرة والمتطورة، وتتضمن العروض أيضًا عرض شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة أندرويد يتمتع بجودة صورة عالية النقاء والوضوح بالإضافة إلى خدمة توصيل مجانية من بنده السعودية بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي، عرض شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة سمارت تي في يتمتع بصورة ممتازة من حيث الجدة والنقاء مع توصيل وتركيب مجاني بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية اقوى رمضان 1442

عرض شاشة تلفزيون تي سي ال 55 بوصة سمارت تي في اندرويد بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، بالإضافة إلى التوصيل والتركيب مجانًا من بنده.

عرض شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل سمارت تي في أندرويد 58 بوصة، يتمتع بصورة نقية وجودة ممتازة وعالية النقاء بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي والتوصيل والتركيب مجاني.

عرض شاشة تلفزيون تي سي ال 50 بوصة سمارت تي في اندرويد، يتمتع بأعلى جودة للصورة والصوت ونقاء ووضوح ممتاز بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، مع خدمة إضافية من بنده للتوصيل والتركيب المجاني.

هايبر بنده Hyper Panda

عرض خاص من هايبر بنده لهذا الاسبوع على شاشة تلفزيون فيليبس سمارت تي في 43 بوصة المميزة، صورة واضحة بجودة ممتازة بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي + التوصيل والتركيب مجانًا.

عرض حصري ومميز على شاشة تلفزيون سامسونج 40 بوصة، جودة ممتازة للصوت والصورة بسعر خاص 1249 ريال سعودي بدلًا من 1642 ريال سعودي + توصيل وتركيب مجاني.

عرض خاص على سعر شاشة تلفزيون دورا 43 بوصة سمارت تي في، صورة مذهلة ذات جودة عالية ووضوح فائق بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي + توصيل وتركيب مجاني.

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